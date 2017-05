HP Spectre x2 - nowa hybryda

Firma HP poszerzy swoją ofertę o nowy model hybrydowego laptopa Spectre x2, który będzie wyposażony w wyświetlacz 3K, a pod maską zamontowany ma być procesor Intel Core siódmej generacji.



Nowość wyświetli obraz na ekranie IPS o przekątnej 12,3 cala i rozdzielczości 3000 x 2000 pikseli (proporcje 3:2). Jego maksymalna jasność to 450 cd/m2. Do tej pory komputery Spectre miały ekrany w proporcjach 16:9. Nowy sprzęt ma być dostępy z rysikiem i certyfikatem Windows Ink. Z tyłu obudowy mamy wysuwaną podpórkę z regulacją nachylenia do 165 stopni. Całość wykonano z aluminium. Podstawka ma miedziany kolor.



Warto zwrócić uwagę na aparat cyfrowy 13 MPix z tyłu, kamerkę 5 MPix na froncie o szerokim kącie widzenia oraz zgodność z funkcją Windows Hello. Bateria ma pozwalać na 8 godzin pracy, a naładujemy ją do połowy w zaledwie 30 minut. Z prawej i lewej strony mamy port USB 3.1 typu C o przepustowości do 5 Gb/s. Możemy za jego pomocą także naładować Spectre x2. Służy także jako wyjście obrazu (DisplayPort).



W środku zamontowano procesor Core siódmej generacji, 8 GB pamięci RAM i dysk SSD 320 GB. Cena komputera wyniesie 999 dolarów w najtańszej konfiguracji. Sprzedaż ma rozpocząć się w tym miesiącu.