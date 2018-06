HP odświeża laptopa OMEN 15 i wprowadza nowe akcesoria

HP prezentuje odświeżoną wersję laptopa HP OMEN 15, ulepszone oprogramowanie HP Command Center z funkcją Game Stream1 oraz szereg nowych akcesoriów dla graczy, w tym pierwszy na świecie zestaw słuchawkowy z technologią aktywnego chłodzenia nauszników. Gaming to jedna z najszybciej rosnących kategorii rynku PC2. Od debiutu w 2016 r. OMEN stał się globalną marką o wartości przekraczającej miliard dolarów, stale rozszerzając ofertę urządzeń i akcesoriów dla profesjonalnych oraz casualowych graczy.

Nasze nowe komputery, akcesoria czy oprogramowanie to coś, czego gracze potrzebują by pokazać pełnię swoich umiejętności – powiedziała Anne-Sophie Hadberg, szef działu Consumer Personal Systems EMEA, HP Inc. – Czy chodzi o nasz laptop OMEN 15, nową klawiaturę Sequencer i mysz Reactor, czy też o zestaw słuchawkowy Mindframe, OMEN nieustannie wyznacza nowe standardy technologii, które zapewniają profesjonalnym graczom przewagę nad przeciwnikami.

Laptop OMEN 15: szybszy, smuklejszy i mocniejszy

Najnowsza wersja laptopa HP OMEN 15 to znacznie smuklejsze urządzenie, które oferuje graczom większą mobilność, a także ulepszoną konstrukcję i funkcje, na których im szczególnie zależy. Zaprojektowany z myślą o wydajności w grach i gotowy do rozbudowy, spełnia wszystkie kryteria istotne dla graczy, zapewniając najwyższy komfort użytkowania w domu i poza nim.

Najważniejsze funkcje:

• Karta graficzna NVIDIA® GeForce® GTX™ 1070 z technologią MAX-Q Design3, obsługująca VR. Cztero- lub sześciordzeniowe procesory Intel® Core™ i+4 H-series ósmej generacji 5 i nawet 32 GB pamięci RAM DDR4-2666 pozwalają bez problemu grać w najnowsze tytuły, pracować wielozadaniowo i uruchamiać programy intensywnie korzystające z pamięci. Do wyboru opcje z SSD, HDD, SDD + HDD, a nawet konfiguracja HDD + Intel® Optane™6, która przyspiesza dostęp do danych.

• Z myślą o cieple generowanym podczas grania, w laptopie zastosowano większe wentylatory, które zapewniają stabilniejszą kontrolę prędkości we wszystkich konfiguracjach. Szczeliny wentylacyjne z tyłu i na spodzie laptopa wciągają chłodne powietrze, a dwa duże wentylatory wypychają ciepło przez dwa tylne rogi. Wybrane konfiguracje7 oferują rozszerzone obszary wentylacyjne na spodzie, które zwiększają przepływ powietrza.

• W najnowszym modelu laptopa HP OMEN 15, z ekranem o przekątnej 15,6 cala, gracze mają do wyboru matryce 144Hz 1080p, 60Hz 4k8 lub 60Hz 1080p, z technologią NVIDIA G-SYNC™ w wybranych konfiguracjach7. Głębokie brzmienie wydobywa się z głośników stereo9 z technologią audio Bang & Olufsen oraz oddzielnym wzmacniaczem. Ci, którzy wolą grać w słuchawkach, docenią technologię DTS Headphone:X®10, która zapewnia symulowany dźwięk przestrzenny, pozwalając precyzyjnie zlokalizować każdy odgłos kroków lub dźwięk otoczenia.

• Samodzielna rozbudowa jest łatwa dzięki śrubom na spodzie laptopa oraz jednemu panelowi zapewniającemu dostęp do pamięci operacyjnej i masowej. Laptop jest wyposażony w szeroką gamę portów, teraz umieszczonych z tyłu obudowy, aby zapewnić większą swobodę ruchu, zwłaszcza tym, którzy używają przewodowych myszy.

OMEN Game Stream: streaming gier przy wykorzystaniu mocy laptopa OMEN 15

HP dodaje nowe funkcje do każdej kolejnej aktualizacji oprogramowania OMEN Command Center. Tym razem, wersja instalowana na laptopie OMEN 15, pozwala wykorzystać moc komputera OMEN do strumieniowego przesyłania gier1 na inne urządzenia z systemem Windows 10.

Zestaw słuchawkowy OMEN by HP Mindframe z aktywnym systemem chłodzenia

Dobrze znanym źródłem dyskomfortu graczy są słuchawki nagrzewające się podczas długiej rozgrywki9. Niemal połowa graczy PC (46%) wskazuje komfort11 jako najważniejsze kryterium wyboru zestawu słuchawkowego. Nowy zestaw OMEN Mindframe, który na rynku pojawi się jeszcze w tym roku, rozwiązuje ten problem, jako pierwszy na świecie oferując aktywną technologię chłodzenia nauszników.

Najważniejsze funkcje:

• Opatentowane rozwiązanie aktywnego chłodzenia, kontrolowane przez oprogramowanie OMEN Command Center, wykorzystuje urządzenie termoelektryczne wbudowane w nauszniki, które wyprowadza ciepło z komory akustycznej na zewnątrz.

• Komfort podkreśla samoregulujący się, lekki pałąk, który zapewnia równomierny rozkład ciężaru. Miękkie poduszki z imitacji skóry pozwalają zrelaksować się podczas gry.

• Realistyczny, pozycyjny dźwięk i orientacja w przestrzeni 3D dzięki technologii DTS Headphone:X®10 oraz wirtualnemu dźwiękowi surround 7.1.

• Kierunkowy mikrofon z funkcją redukcji szumów, który można natychmiast wyciszyć przez przekręcenie w górę i szybko wyregulować za pomocą pokrętła głośności na nauszniku. Możliwość wyboru koloru podświetlenia i efektów RGB, które można edytować i kontrolować za pomocą oprogramowania OMEN Command Center.

• Złącze USB 2.0 Type-A umożliwia podłączenie słuchawek do urządzeń mobilnych obsługujących USB.

Klawiatura OMEN by HP Sequencer z optyczno-mechanicznymi przełącznikami

Klawiatura OMEN Sequencer została wyposażono w optyczno-mechaniczne przełączniki, górny panel z wytrzymałą powierzchnią, lekką ramą z anodyzowanego aluminium oraz wygodny port USB w lewym tylnym rogu.

Najważniejsze funkcje:

• Technologia optyczno-mechanicznych przełączników Blue zapewnia czas reakcji rzędu 0,2 ms - około 10 razy krótszy12 niż tradycyjne przełączniki mechaniczne, łącząc zalety obu technologii: wyczuwalny skok klawisza mechanicznego oraz szybkie rozpoznawanie naciśnięcia przełącznika.

• Rolka regulacji głośności z metalu, w czerwonym kolorze i dedykowane klawisze multimedialne pozwalają błyskawicznie zmieniać ustawienia dźwięku.

• Możliwość dopasowania koloru dzięki indywidualnie podświetlanym klawiszom z RBG LED, które mogą wyświetlać 16,8 mln barw z unikatowymi efektami i możliwością dostosowania w OMEN Command Center.

Mysz OMEN by HP Reactor

Mysz OMEN Reactor wyposażono m.in. w wytrzymały przewód USB, który wykonano z aluminium – mniej się plącze, a przy tym przykuwa uwagę.

Najważniejsze funkcje:

• Optyczno-mechaniczne przełączniki zapewniają czas reakcji lewego i prawego przycisku na poziomie 0,2 ms - aż trzykrotnie krótszy12, niż w przypadku tradycyjnych, mechanicznych przycisków myszy.

• Mysz jest wyposażona w sensor optyczny o rozdzielczości 16 000 DPI.

• Ergonomiczny kształt stworzony specjalnie dla e-sportowców łączy gumowe uchwyty po obu stronach myszy z regulowaną podpórką na nadgarstek umieszczoną na metalowej sprężynie, która pozwala ustawić podpórkę w położeniu zapewniającym najbardziej komfortową grę.

• Podświetlenie LED RGB, które można konfigurować za pomocą oprogramowania OMEN Command Center.