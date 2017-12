HP Envy x2 z procesorem Snapdragon 835

Firma HP rozpocznie sprzedaż nowego modelu tabletu hybrydowego, który otrzyma procesor Snapdragon 835 od Qualcomm i system operacyjny Windows 10 S. Urządzenie to ma zaledwie 6,9 mm grubości i zamknięto je w aluminiowej obudowie.



Zastosowany tutaj ekran dotykowy o wielkośi 12,3 cala i rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli jest chroniony szkłem Corning Gorilla Glass 4. Pod maską mamy do 8 GB pamięci RAM, do 256 GB przestrzeni na dane, WiFi i gigabitowy modem LTE. Urządzenie oferuje także zintegrowaną podstawkę z regulacją kąta odchylenia ekranu w zakresie od 110 do 150 stopni. Akumulator ma pozwolić nawet do 20 godzin pracy bez ładowania i 700 godzin przebywania w trybie uśpienia. Z przodu mamy kamerkę internetową, a z tyłu aparat cyfrowy. Poza obsługą Windows Hello mamy tutaj także zgodność z obsługą Winodows Ink rysikiem.



Producent nie podał jeszcze konkretnej ceny HP Envy x2, ale powinien on kosztować pomiędzy 600-800 dolarów.