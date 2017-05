HP Elite x2 1012 G2 - kolejna hybryda

Firma HP powiększyła swoją ofertę o nowy model komputera hybrydowego Elite x2 1012 G2, który otrzyma 12,3 calowy ekran o rozdzielczości 2736 x 1824 pikseli z powłoką Gorilla Glass czwartej generacji.



Pod maską umieszczono układ Intela siódemek generacji, do wyboru: Intel Core i3-7100U (2,4 GHz, 3 MB pamięci podręcznej, dwa rdzenie), Intel Core i5-7200U (do 3,1 GHz, 3 MB pamięci podręcznej, dwa rdzenie), Intel Core i5-7300U (do 3,5 GHz, 3 MB pamięci podręcznej, dwa rdzenie) oraz Intel Core I7-7600U (do 3,9 GHz, 3 MB pamięci podręcznej, dwa rdzenie). Poza tym mamy tutaj zintegrowaną grafikę Intel HD 620, 16 GB pamięci operacyjnej LPDDR3, nośnik SSD o pojemności 1 TB, Bluetooth 4.2, WiFi802.11ac, jeden USB 3.1 typu C, jeden USB 3.0, gniazdo słuchawkowe, gniazdo kart pamięci microSD, slot na kartę SIM, kamerkę do wideorozmów 5 MPix oraz baterię 47 Wh.



Waga HP Elite x2 1012 G2 wynosi 1,33 kilograma. Całość będzie pracowała pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 10.