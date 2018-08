Honor Play – europejska premiera w Berlinie

Dziś marka Honor oficjalne wprowadziła Honor Play na europejski rynek. W Polsce smartfon ten jest dostępny od początku sierpnia w cenie 1499 zł. Honor Play, jako wyjątkowo wydajne urządzenie z przełomową technologią przetwarzania graficznego GPU Turbo, spełnia wysokie wymagania graczy oczekujących błyskawicznego przetwarzania grafiki i wydłużonej żywotności baterii.

Najnowszy produkt marki, Honor Play, oferuje użytkownikom to, czego faktycznie oczekują od smartfonu – możliwość wciągającego i nieprzerwanego grania oraz korzystania z interesujących ich rozrywek. Dotychczas fani gier strategicznych rozgrywanych w trybie on-line zmagali się z ograniczoną przestrzenią, pojemnością, wydajnością termiczną i zużyciem baterii, ponieważ renderowanie AR, VR i HDR wymaga wysokiej mocy obliczeniowej. Pracując z PUBG MOBILE, jedną z najpopularniejszych gier typu battle royale, Honor dążył do sprostania tym wyzwaniom i stworzenia swojego pierwszego skierowanego do graczy smartfonu Honor Play. Jego pojawienie się na rynku w bardzo przystępnej cenie 1499 zł zredefiniuje pojęcie mobilnego grania.

Honor Play zapewnia niespotykaną dotychczas wydajność i możliwość korzystania z mobilnej rozrywki 24/7. Jest on zawsze gotowy do działania. Jego pojawienie się na rynku oznacza udostępnienie dwóch przełomowych oraz najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych zarówno graczom jak i „zwykłym” użytkownikom smartfonów. Pierwsze z nich to technologia GPU Turbo, potężnie przyśpieszająca przetwarzanie graficzne i wydajność urządzenia, druga to zaawansowana sztuczna inteligencja (SI) rewolucjonizująca korzystanie z kamery smartfonu.

GPU Turbo jest zintegrowaną systemowo technologią oprogramowania sprzętowego przyśpieszającą przetwarzanie grafiki. Jako oficjalny światowy partner PUBG MOBILE, Honor Play ogromnie poprawił możliwości przetwarzania graficznego i zwiększył średnią liczbę klatek na sekundę w PUBG MOBILE do 39,46 . Współczynnik zniekształceń został zredukowany do 0,21%, czyli o ponad punkt procentowy poniżej kluczowych konkurentów Honora, a żywotność baterii ma 30 minut przewagi nad innymi flagowymi urządzeniami z 4,5 godzinami płynnej rozgrywki.

Posiadacze Honor Play całkowicie oddadzą się mobilnej rozgrywce dzięki sztucznej inteligencji urządzenia. Tryb 4D obejmuje efekty audio 3D oraz wibracje SI dostosowane do najpopularniejszych mobilnych gier dopasowane do ich obiektów i scenariuszy. Funkcja SI 4D Smart Shock obejmuje aż 30 różnych wibracji dostosowanych do scenariuszy gry . Całości dopełnia przestrzenny dźwięk 3D oparty na technologii audio Histen 3D.

Honor Play z EMUI 8.2 oraz układem Kirin 970 wyposażonym w chip NPU ma wyjątkowe możliwości przetwarzania danych. Należy on do najinteligentniejszych smartfonów z średniej półki cenowej dostępnych na rynku. Ze sztuczną inteligencją wykrywającą ruch i rozpoznającą scenerie, robienie zdjęć 16MP aparatem jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Duża bateria o pojemności 3,750mAh pozwala nie tylko długo grać, ale także przez 15 godzin oglądać filmy lub słuchać muzyki aż do 95 godzin.

Honor Play charakteryzuje się smukłą, jednobryłową („unibody”), metalową obudową oraz bezramkowym ekranem 6,3” Full HD+ o kinowych proporcjach 19,5:9. Na polskim rynku jest on dostępny w dwóch kolorach: czarnym (Midnight Black) i niebieskim (Navy Blue).

Podczas tegorocznej edycji Gamescom fani Honor Play mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności w rozgrywce z najlepszymi światowymi graczami PUBG MOBILE i Asphalt 9. Obie gry zostały dostosowane do Honor Play. Wkrótce do pakietu gier rekomendowanych na Honor Play dołączą kolejne.

„Honor Play to nowość na światowym rynku gier. Jest on pierwszym urządzeniem zapewniającym tak doskonałą jakość mobilnych rozgrywek” - powiedział George Zhao, Prezes Honor. „Ten produkt to dopiero początek. Tworzymy przyszłość gier dla młodych ludzi na całym świecie. Honor Play odpowiada na ich potrzebę posiadania urządzenia gwarantującego szybkie i płynne działanie w czasie najbardziej ekscytujących zmagań”.