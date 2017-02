Honor 8 Lite w przedsprzedaży przed zapowiedzią

Niebawem powinniśmy być świadkami premiery smartfona Honor 8 Lite, który teraz właśnie trafił do przedsprzedaży w Finlandii. Model ten kosztuje tam 269 euro, a jego sprzedaż ma rozpocząć się już 17 lutego.



Telefon będzie wyposażony w 5,2 calowy ekran LTPS o rozdzielczości Full HD, który jest zabezpieczony szkłem 2.5D. Pod maską umieszczono ośmiordzeniowy procesor Kirin 655, 3 GB pamięci RAM oraz 16 GB przestrzeni na pliki. Tę możemy poszerzyć za pomocą slotu na karty pamięci o pojemności do 128 GB. Producent daje nam także do dyspozycji czytnik linii papilarnych z tyłu, aparat cyfrowy 12 MPix z obiektywem f2.2, kamerkę na froncie 8 MPix z obiektywem szerokokątnym i baterię o pojemności 3000 mAh. Całość pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Android 7.0 Nougat.



17 lutego ma zadebiutować tylko model w wersji białej i czarnej. Na inne warianty Honor 8 Lite będziemy musieli poczekać. A będzie to wersja złota, a także niebieska.