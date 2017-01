Honor 6X zaprezentowany na Międzynarodowych Targach CES 2017

Zaprojektowany dla bezkompromisowego pokolenia Y, Honor 6X ucieleśnia jego życie w stylu: “Wszystko, albo nic”. Zaprezentowane na Międzynarodowych Targach CES 2017 w Las Vegas urządzenie ze średniej półki cenowej proponuje rozwiązania dostępne w droższych smartfonach. Honor 6 X ma wszystko to, czego potrzebują młodzi, aktywni millenialsi: podwójny aparat, pojemną baterię oraz wydajne podzespoły.



Honor 6X zaprojektowano by spełnić oczekiwania młodych i odważnych ludzi pełnych pasji. Mocne, wszechstronne urządzenie, z rozwiązaniami zaczerpniętymi wprost ze smartfonów z najwyższej półki, sprawia, że młodzi, będą wraz z nim odkrywać świat, uwieczniać swoje chwile na portalach społecznościowych, cieszyć się muzyką, graniem i oglądaniem filmów. “Honor 6X został stworzony z niesamowitą precyzją, dla tych, którzy nie uznają kompromisów jeśli chodzi o wydajność urządzenia. Smartfon oferuje rozwiązania, dzięki którym pokolenie Y będzie mogło się realizować, dzielić swoimi zainteresowaniami, odkrywać nowe rzeczy i czerpać radość życia pełną piersią” – powiedział George Zhao, Prezes Honor’a.

Honor 6X wyposażony został w 5,5 calowy ekran Full HD (1920x1080), zamknięty w eleganckiej, metalowej obudowie o grubości 8,2 mm.

Podwójny albo żaden

Honor 6X posiada innowacyjny, podwójny aparat fotograficzny z przysłoną F/0,95-F/16. Główna, 12-megapikselowa matryca odpowiada za kompozycję zdjęcia, podczas gdy druga, 2-megapikselowa, zbiera informacje o głębi, dzięki czemu fotografie są niesamowicie wyraźne i ostre. Szeroka przysłona F/0,95 w Honorze 6X potrafi uzyskać profesjonalny efekt rozmycia tła przy jednoczesnym wyostrzeniu obiektów na pierwszym planie fotografii. W połączeniu z 1,25um rozmiarem piksela, pozwala urządzeniu zrobić wyjątkowo jakościowe zdjęcia nawet w słabym oświetleniu. Aparat Honora 6X wykorzystuje również technologię Phase Detection Auto Focus, która odpowiada za wyjątkowo szybkie ostrzenie kadrów w zaledwie 0,3 sekundy. Honor 6 X pozwala uwolnić kreatywność praktycznie w każdych warunkach, dzięki różnego rodzaju trybom, m.in. time-lapse, selfie panoramicznym, świetlnemu graffiti i wielu innym.



Bezkompromisowa wydajność

Honor 6X został zaprojektowany by dynamicznie prowadzić użytkownika przez każdy dzień. Wykorzystany w urządzeniu ośmiordzeniowy procesor Kirin 655 (cztery główne rdzenie taktowane z częstotliwością 2,1 GHz, a pozostałe z 1,7 GHz), wspierany jest przez 3GB pamięci RAM oraz koprocesor i5. Dzięki takim podzespołom Honor 6X umożliwia płynne granie, przeglądanie i słuchanie muzyki lub korzystanie z kilku aplikacji jednocześnie. By zwiększyć w przyszłości wydajność urządzenia, Honor 6X został wyposażony w Honor Smart File System, który zapobiega fragmentacji systemu Android, co wydłuża wydajność urządzenia. Superszybki czytnik linii papilarnych odblokuje ekran już w 0,5 sekundy.

Wyjątkowo długa żywotność baterii

Honor 6X z baterią o pojemności 3340 mAh, oferuje wyjątkowo długi czas pracy. Wraz z 16nm CPU oraz technologią oszczędności energii, Honor 6X po pełnym naładowaniu, zapewnia ponad 2 dni żywotności na umiarkowanym użyci i do półtora dnia przy częstym użyciu. Na w pełni naładowanym urządzeniu można oglądać filmy przez ponad 10 godzin, słuchać muzyki przez 70 godzin lub grać przez ponad 8 godzin . To wszystko dzięki wsparciu zoptymalizowanej technologii ładowania 5V/2A, która z Honora 6X zrobiła niezastąpionego towarzysza życia millenialsa.

Dostępność

Honor 6X będzie dostępny w trzech kolorach – złotym, srebrnym oraz szarym, z 3GB RAM

od 4 stycznia w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii, oraz we Włoszech i rynkach na Bliskim Wschodzie. Honor 6X w Polsce będzie dostępny w pierwszym półroczu 2017.