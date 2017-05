Honor 6A - nowy smartfon w przystępnej cenie

Firma Huawei ostatnio skupiła się głównie na swoich nowych MateBookach, ale nie zaniedbano marki Gonor, do której trafiły także nowe produkty. Jednym z nich jest smartfon Honor 6A, który będzie zamknięty w metalowej obudowie i ma pracować pod kontrolą systemu operacyjnego Android Nougat. Będzie on oferował długi czas pracy na baterii.



Wyposażono go w ekran 5-cali o rozdzielczości 720p, procesor Snapdragon 430, 2 lub 3 GB pamięci RAM, 16 lub 32 GB miejsca na pliki, slot na kartę microSD/SIM i baterię o pojemności 3020 mAh. Ma ona pozwolić na 12 godzin nieprzerwanego odtwarzania filmów wideo na telefonie. Za jakość zdjęć będzie odpowiadał aparat cyfrowy 13 MPix z tyłu oraz kamerka 5 MPix na froncie. Mamy także czytnik linii papilarnych, którym odblokujemy telefon w ciągu 0,5 sekundy. Honor 6A wspiera 4G z VoLTE i Wi-Fi b/g/n (2.4GHz).



Nowość trafi do Chin już 1 czerwca i ma kosztować w najtańszej opcji 450 złotych. Za wersję 3 GB i 32 GB zapłacimy ok. 560 złotych. Nie wiemy czy trafi on do Europy.