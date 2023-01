Home Office odkryty na nowo, czyli przydatne akcesoria (nie tylko) do pracy zdalnej

W ostatnich latach wszystkim nam przyszło zmierzyć się z zupełnie innym podejściem do tego gdzie i jak pracujemy. Obecnie, firmy niezależnie od branży coraz częściej decydują się na pracę hybrydową – pracę,

w której bez zdobyczy najnowocześniejszych technologii ciężko się odnaleźć.

Bezsprzecznie, praca zdalna wymaga mocnego, bezpiecznego i wytrzymałego laptopa, który pomoże zachować niezmienną wydajność. Doskonałym wyborem jest komputer przenośny HP EliteBook 840 G9, wyposażony w:

• Procesor Intel® Core™ i5-1235U (maks. taktowanie do 4,4 GHz z technologią Intel® Turbo Boost, 12 MB pamięci podręcznej L3, 10 rdzeni, 12 wątków)

• 16 GB pamięci RAM DDR5-4800 MHz (2 × 8 GB)

• Dysk SSD 512 GB PCIe® NVMe™

• Ekran WUXGA (1920 × 1200) IPS o przekątnej 35,6 cm (14″), z powłoką antyrefleksyjną, 250 nitów, 45% NTSC

• Kartę graficzną Intel® Iris® Xᵉ

• Windows 11 Pro

A jakie akcesoria warto dokupić do laptopa, aby w pełni wykorzystać jego możliwości?

Przede wszystkim uniwersalny wieloportowy koncentrator USB-C HP, czyli Multiport Hub HP Universal USB-C, który obsługuje każdy komputer zgodny ze standardem USB-C® 1. Posiada on siedem portów, jeden przewód zasilania i transmisji danych z funkcją passthrough oraz całą masę urządzeń peryferyjnych, które można podłączać wedle uznania. Dodatkowo wyposażony jest w:

• funkcję Power Delivery, co pozwala na ładowanie laptopa poprzez podłączony do stacji zasilacz

• złącze HDMI, które pozwala podłączyć do urządzenia telewizor lub dodatkowy monitor

• port DisplayPort, pozwalający na uzyskanie jeszcze lepszej jakości obrazu

• gigabitowy port LAN, który umożliwia wykorzystanie potencjału sieci

Z kolei stacja dokująca HP USB-C G5 Essential Dock pozwala zwiększyć możliwości łączności laptopa, zachowując przy tym porządek na biurku. Korzystając z pojedynczego przewodu USB-C, można podłączyć najpotrzebniejsze akcesoria i nawet trzy monitory, zapewniając tym samym stabilne połączenie Ethernet

i korzystanie z wielu innych funkcji, a przy tym bezproblemowo ładując laptopa. Stacja oferuje:

• cztery porty USB-A na akcesoria, które obsłużą nawet trzy monitory o wysokiej rozdzielczości

• kompatybilność z większością komputerów ze złączem USB-C lub Thunderbolt

• stabilną łączność Ethernet, podczas zasilania urządzeń mocą 65 W

• złącze HDMI oraz dwa złącza Display Port

Niektórzy lubią pracować bez myszki, inni nie wyobrażają sobie wykonania bez niej najmniejszego zadania. Co wyróżnia mysz bezprzewodową HP 635 Multi-Device?

• połączenie nawet z 3 urządzeniami, za pomocą USB Nano lub z użyciem interfejsu Bluetooth

• co najmniej 12 miesięcy pracy dzięki wymiennej baterii o długiej żywotności i inteligentnemu trybowi gotowości, gdy nie jest używana

• 4 ciche, programowalne przyciski do uruchamiania określonych funkcji lub nawet różnych poleceń w aplikacjach

Praca w ruchu staje się codziennością. HP Creator 935 to kompaktowa, bezprzewodowa mysz umożliwiająca wygodną pracę na dowolnej powierzchni, nawet dla najbardziej wymagających użytkowników. Co jeszcze ma do zaoferowania? Całkiem sporo:

• wysokiej klasy sensor optyczny track-on-glass, który możliwia pracę nawet na szklanych powierzchniach

• połączenie z 3 urządzeniami, za pomocą USB Nano lub z użyciem interfejsu Bluetooth

• czułość na poziomie 1600 DPI, zapewniająca odpowiednią precyzję, ale też szybkość działania

• 7 przycisków, dzięki czemu użytkownik zyskuje szybki i wygodny dostęp do dodatkowych funkcji

Narzędzie, które zapewni taką samą produktywność i skuteczność we współpracy, jak praca w biurze, to podstawa. Myszka bezprzewodowa HP 435 Multi-Device pozwala na płynną pracę, niezależnie od warunków jej wykonywania, dostarczając użytkownikom nowoczesne rozwiązania w postaci:

• Multi-Surface Sensor, dzięki któremu można swobodnie pracować na większości powierzchni

• połączenia z maksymalnie dwoma urządzeniami i przenoszenia treści nawet między systemami operacyjnymi

• inteligentnego systemu zasilania, który zapewnia pracę baterii na nawet 2 lata

• 4 programowalnych przycisków, regulowanej prędkości rolki i szybkiego śledzenie kursora w rozdzielczości do 4000 dpi

Dla wielu pracowników domowego biura sporym wyzwaniem jest prowadzenie rozmów, zwłaszcza gdy w domu przebywają najmłodsi i inni współlokatorzy. Dzięki dobrym słuchawkom można lepiej skupić się na rozmowie oraz wygłuszyć hałas i dźwięki dochodzące z mieszkania. HP USB G2 Stereo Headset to świetne rozwiązanie, zapewniające komfort i wygodę, poprzez:

• elastyczny mikrofon blokujący hałas z tła, aby zapewnić skupienie podczas rozmowy

• wbudowane sterowanie głośnością i wyciszaniem dźwięków otoczenia

• trwałe nauszniki z wegańskiej skóry wykonane z myślą o komforcie noszenia przez cały dzień

Laptopy, szczególnie w czasach pracy hybrydowej, często zabierane są w podróż lub przewożone pomiędzy domem, a biurem. Urządzenie, w którym przechowywane są cenne dane, powinno być zatem odpowiednio chronione. W tym celu warto zainwestować w specjalną torbę lub plecak, które posiadają szereg zabezpieczeń.

Plecak na laptopa Renew Business 17,3 cala lub Etui HP Renew Business 14,1 cala chronią laptopa, organizują akcesoria i są wykonane z przyjaznych dla środowiska, wytrzymałych, łatwych do czyszczenia i wygodnych materiałów, a ponadto są wyposażone w:

• dwie duże komory, dzięki którym można zapakować i posegregować wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy w jednym miejscu, bez konieczności zabierania dodatkowego bagażu

• kieszenie RFID, chroniące karty kredytowe i dane przed skanerami

• podwójne, zamykane na kłódkę zamki błyskawiczne i przegródki pozwalają na bezpieczne przechowywanie rzeczy

• kieszenie na urządzenie śledzące Bluetooth, w których można umieścić urządzenie lokalizujące torbę

• wygodną przelotkę kablową, która sprawia, że telefon, powerbank lub słuchawki są zawsze podłączone, nawet podczas ruchu