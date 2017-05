HIS Radeon RX 580 ICeQ X2 OC

Firma HIS wprowadziła do sprzedaży nowy model karty graficznej Radeon RX 580 ICeQ X2 OC, która będzie wyposażona w 8 GB pamięci RAM. Produkt ten zajmuje w obudowie dwa sloty z uwagi na chłodzenie IceQ X2 z dwoma 100-milimetrowymi wentylatorami.



Na laminacie umieszczono GPU AMD Ellesmere XTX o zegarze bazowym 1257 MHz (1340 MHz w Boost), a zegar po OC wynosi 1366 MHz. Pamięć GDDR5 taktowana jest zegarem 8 GHz (efektywny) i łączy się za pomocą 256 bitowej magistrali. Do tego mamy tutaj czterofazową sekcję zasilania z jednym ośmiopinowym gniazdem PEG. Na śledziu umieszczono złącza: 1x HDMI, 1x Dual-Link DVI-D oraz 3x DisplayPort.



Cena karty nie jest jeszcze znana.