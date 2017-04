HIS Radeon RX 570 IceQ X2 - nowa karta graficzna

W jednym z wietnamskich sklepów znajdziemy możliwość zakupu nowej karty graficznej HIS Radeon RX 570 IceQ X2, która trafiła w ręce redakcji serwisu Genk.vn. Dzięki nim poznaliśmy specyfikację tego produktu i możemy przyjrzeć mu się bliżej na zdjęciach.



HIS Radeon RX 570 IceQ X2 to karta wykorzystująca układ AMD Polaris 20 działający z częstotliwością 1244 MHz. Karta jest praktycznie taka sama jak HIS Radeon RX 470 IceQ X2. GPU jest tutaj nieznacznie wyżej taktowane niż w przypadku Radeona RX 470, gdzie zegar miał 1226 MHz (wzrost o 18 MHz). Pamięci RAM pozostały bez zmian i mamy tu 4 GB GDDR5 o zegarze 7 GHz. Na śledziu umieszczono dwa gniazda HDMI 2.0b i dwa DisplayPort 1.4 i jedno DVI-I. Karta zasilana jest za pomocą gniazda PEG 8-pin. Niestety jej oficjalna cena nie jest jeszcze znana.



HIS Radeon RX 470 IceQ X hitem raczej nie będzie, bowiem to odgrzewany kotlet - mamy tutaj zmianę nazwy tego samego GPU (ta sama litografia, a nie 14 nm LPP). Przypomnijmy, że procesory Polaris 10 nie były produkowane w procesie 14 nm LPE (Low Power Early), ale właśnie w Low Power Plus.