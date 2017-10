HIRO – nowa linia komputerów i laptopów dla graczy od NTT

Warszawa – NTT poinformowało o debiucie nowej linii komputerów i laptopów dla graczy o nazwie HIRO. NTT z powodzeniem działa na polskim rynku od blisko 30. lat, zdobywając w tym czasie olbrzymie doświadczenie w segmencie biznesowym oraz urządzeń do domu i dla graczy. Seria HIRO ma stanowić ukoronowanie osiągnięć w tworzeniu własnych konfiguracji sprzętowych i jest poparta wieloletnią współpracą NTT ze środowiskiem e-sportowym. Przygotowanie komputerów i laptopów dla najbardziej wymagających klientów, czyli graczy, to nie tylko kolejny logiczny krok, ale i także wyraz przekonania, że to NTT jest w stanie tworzyć najlepsze zestawy gamingowe. Nowa linia łączy w sobie wysoką jakość wykonania, najmocniejsze dostępne na rynku komponenty, wyjątkową funkcjonalność oraz przystępną cenę.

Laptop HIRO w wersji bazowej wyposażono w procesor Intel Core™ i7-7700HQ, kartę graficzną Geforce GTX-1060 6GB oraz 15,6” matowy ekran FHD (IPS), podświetlane klawisze RGB, 2 x 8GB pamięci RAM (DDR4) oraz dwa dyski – SSD o pojemności 120GB oraz HDD o pojemności 1TB. Podświetlenie klawiszy jest w pełni konfigurowalne za pomocą dedykowanej aplikacji lub skrótów klawiszowych. Konfiguracja ta zagwarantuje wysoką wydajność, doskonałą jakość działania oraz płynne wyświetlanie obrazu, które zadowolą nawet najbardziej wymagających graczy. Całość skryto w solidnej, ale estetycznej obudowie. Aby w pełni dopasować się do oczekiwań użytkowników, producent laptopa HIRO daje im możliwość szerokiej personalizacji specyfikacji. Klient może wybrać jeden z dwóch wysoko wydajnościowych procesorów i7-7700HQ lub i5-7300HQ, a także spośród kilku dostępnych dysków czy pamięci RAM.

Seria komputerów desktopowych dla graczy HIRO obejmuje kilkanaście urządzeń o zróżnicowanych konfiguracjach, z najmocniejszymi, wyposażonymi w najnowsze procesory Intel Core i7 ósmej generacji, karty graficzne Gainward GeForce® GTX 1080Ti Phoenix 11GB,i 32GB pamięci RAM. Więcej informacji na temat produktów HIRO będzie można już wkrótce znaleźć na stronie www.hiro.com.pl

Już dziś, 6 października, rozpoczyna się Poznań Game Arena, czyli jedna z największych gamingowych imprez w kraju. Nie mogło na niej zabraknąć firmy NTT, która na swoim stanowisku umiejscowionym w hali 5 zaprezentuje komputery dla graczy HIRO 303 H03PGA (procesor Intel® Core™ i7-7700K do 4x4.50 GHz, karta graficzna Gigabyte GeForce GTX1070 G1 Gaming 8GB, 16 GB pamięci RAM, dysk twardy Toshiba P300 1TB ) oraz HIRO 303H02PGA, a także swój najnowszy gamingowy laptop.

Specyfikacja laptopa HIRO:

• Procesor: Intel® Core™ i7-7700HQ

• Ekran: 15.6" T(FHD/IPS/MATT/N7)/EDP)

• Karta Graficzna: Geforce GTX-1060 6GB (N17E-G1)

• RAM: 2x 8GB DDR4 1.2v 2400 MHz/Adata

• ROM: SSD 240GB 560MB/510MB/s SMI /Adata

• 1TB SEAGATE HDD 5400RPM / SEAGATE

• Audio: High Definition Audio, Soundblaster Cinema 2

• Klawiatura: US layout (RGB)

• Bateria : SLI(62WH)

• Sieć : M.2 WLAN, 10/100/1000Mb Base-TX LAN

• Porty:

o 1 x USB 2.0

o 2 x USB 3.1 (Gen1 -Type A)

o 1 x USB 3.1 (Gen1 -Type C)

o 2 x Mini Display Port 1.2

o 1 x HDMI (HDCP)

o 1 x Headphone jack

o 1 x Microphone jack

o 1 x RJ-45 LAN port

o 1 x DC-in jack

• System operacyjny: Microsoft Windows 10 Home

• Zasilacz: 120W 19.5V 6.15A

• Wymiary: 378mm x 267mm x 26.9mm

• Waga: 2.3kg

Przewidywana cena sprzedaży notebooka to 5 597 zł.