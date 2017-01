Hawkeye - nowy smartfon na Kickstarterze

Podczas targów CES 2017 firma ZTE zapowiedziała swój nowy smartfon Hawkeye, który znany był pod nazwą Project CSX. Jest to na tyle ciekawy sprzęt, że postanowiono sfinansować go przy pomocy platformy Kickstarter.



Wreszcie do sieci trafiła dokładna specyfikacja urządzenia, dzięki której możemy poznać szczegóły konstrukcji. Pod maską znajdziemy procesor Qualcomm Snapdragon 625 (8 rdzeni, 2.0 GHz), 3GB RAM / 32GB ROM (z możliwością rozszerzenia o 256GB), slot Dual SIM (hybrydowy, czyli współdzielony z kartą MicroSD), baterię 3000 mAh, WIFI 802.11 b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz, BT4.2 / HFP1.6, audio Hi-Fi, NFC, USB typu C, Quick Charge 2.0 oraz czytnik linii papilarnych. Obraz ma być wyświetlany na ekranie 5,5 cala o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli, a zdjęcia zrobimy aparatem 13 MPix + 12 MPix z tyłu lub kamerką 8 MPix na froncie.



Smartfon należy do średniej półki wydajnościowej i będzie pracował pod kontrolą systemu Android Nougat. Jego cena wyniesie 199 dolarów. Ma on oferować m.in. technologię śledzenia zwroku, która pozwoli nam np. na bezdotykowe przewijanie obrazu.