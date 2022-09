Harmonia przestrzennego dźwięku i kojącego światła. Hama prezentuje głośnik mobilny Shine 2.0

Najnowszy głośnik Bluetooth od tego producenta wyróżnia się 5 różnymi trybami iluminacji i 30 W mocy dookólnego dźwięku. Wodoodporny głośnik jest ładowany przez złącze USB-C i może grać nieprzerwanie przez 12 godz. To doskonała muzyczna propozycja na imprezę, szczególnie z możliwością sparowania ze sobą dwóch sztuk, by uzyskać prawdziwy efekt stereo.

Niemiecki producent zdecydował się postawić na syntezę wrażeń muzycznych i wizualnych, które zamknął w niewielkiej obłej obudowie (wysokość 19,5 cm, szerokość 9,5 cm, głębokość 9,6 cm) głośnika mobilnego. Na górze umieszczone są wykończone gumowym materiałem przyciski do obsługi sprzętu (m.in. włącz/wyłącz, następny/poprzedni utwór, regulacja poziomu głośności czy wybór trybu pracy). Nie mogło zabraknąć uchwytu do przenoszenia głośnika. Całość waży jedynie 700 g, a do wyboru mamy dwie wersje kolorystyczne - czarną i białą.

Najpierw omówmy niezbędne aspekty techniczne. Głośnik mobilny Hama Shine 2.0 oferuje 30 watów mocy, co zupełnie wystarczy żeby nagłośnić duże pomieszczenie. Sprawdzi się też w plenerze – na działce, plaży lub podczas pikniku w parku. Litowo-jonowa bateria o pojemności 2000 mAh pozwala urządzeniu po naładowaniu do pełna na nieprzerwaną pracę przez 12 godzin. Sam proces zasilania energią trwa trzy godziny, a ładowanie przeprowadza się poprzez obustronne złącze USB typu C (kabel jest dołączony do zestawu). Na obudowie znajdziemy też oczywiście wskaźnik poziomu naładowania. Jeśli nie chcemy czekać na naładowanie, nadal możemy korzystać z głośnika i podpiąć go do urządzenia docelowego (laptopa, smartfona czy tabletu) dzięki klasycznemu wejściu Jack 3,5 mm. Z kolei technologia Bluetooth w wersji 5.0 zapewnia do 10 metrów zasięgu.

Dźwięk przestrzenny, rozchodzący się po całym pomieszczeniu, uaktywnia się po włączeniu przełącznika Xtra bass. Ciekawym atutem tej nowości produktowej jest możliwość szybkiego sparowania ze sobą dwóch głośników, by cieszyć się realnym efektem stereofonicznym. Łącznie daje to niebagatelny wynik 60 W mocy!

Marka pomyślała też o wszystkich, dla których ważny jest nie tylko dźwięk, ale też nastrój, budowany przez otaczające oświetlenie. Głośnik dysponuje wbudowanym oświetleniem LED z 5 trybami pracy do wyboru. Tak oto można dopasować rodzaj iluminacji do swojej ukochanej muzyki, co gwarantuje niepowtarzalną atmosferę. Dodatkową zaletą jest uzyskanie skromnego, „grającego” źródła światła w ciemnym pokoju.

A co z plenerem i bezpieczeństwem sprzętu? Bez obaw, gdyż prezentowany głośnik może pochwalić się odpornością na wodę, pył i kurz na poziomie IPX4. Niestraszny będzie mu więc lekki deszcz, tak samo jak zachlapanie.

Głośnik Hama Shine 2.0 wyceniono na około 349 zł.

Gwarancja producenta sięga dwóch lat.