Google Pixel C - koniec dystrybucji

Pixel C zniknął z oferty firmy Google. Ten ciekawy tablet z systemem Android debiutował w 2015 roku. Teraz już nie będzie można nabyć modelu z 32 GB, ani 64 GB pamięci na dane.



Przypomnijmy, że Pixel C wyposażony jest w ekran 10,2 cala o rozdzielczości 2560 x 1800 pikseli, 3 GB pamięci RAM, SoC Nvidia Tegra X1 z czterordzeniowym układem o taktowaniu 1,9 GHz i grafiką Maxwell. Model ten był bardzo chwalony przez użytkowników, ponieważ zapewniał długi czas pracy na baterii (9240 mAh) oraz zadowalającą wydajność.



Co ciekawe tablet ten był w całości przygotowany przez inżynierów Google. Było to sporym zaskoczeniem, bowiem do tej pory amerykański koncern długo korzystał z pomocy innych producentów, którzy mieli większe doświadczenie w owej dziedzinie.



Od teraz Pixel C jest już historią, ale nie wiemy kiedy można oczekiwać jego następcy. Rynek tabletów już najlepsze czasy ma za sobą, bowiem teraz stawiamy na duże smartfony, które mają podobną funkcjonalność.