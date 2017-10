GOODRAM wprowadza na rynek drugą generację SSD IRDM

Wilk Elektronik SA polski producent pamięci i właściciel marek GOODRAM oraz IRDM, wprowadza na rynek drugą generację SSD IRDM w formacie 2,5” opartego o pamięci MLC. Odświeżony SSD uzupełnia ofertę polskiego producenta o wydajne, wytrzymałe i jednocześnie dostępne cenowo rozwiązanie w najbardziej uniwersalnym i dostępnym standardzie SATA III.

SSD IRDM oparty jest o sprawdzone i niezawodne rozwiązania – pamięci MLC i kontroler Phison S11. Producent dostarcza tą konfigurację w pojemnościach od 60 do 240 GB. Czyni to z IRDM dobre rozwiązanie dla wszystkich użytkowników, którzy budują wydajne i wytrzymałe stacje robocze mając do dyspozycji ograniczony budżet. IRDM sprawdzi się zarówno jako pamięć cache jak i główny dysk w komputerach do szerokiego typu zastosowań. SSD IRDM oferuje solidne parametry, osiągając prędkości transferu sekwencyjnego do 550 MB/s dla odczytu i 540 MB/s dla zapisu. Wartość IOPS została wyspecyfikowana na poziomie do 61 000 dla operacji odczytu i 87 000 dla operacji zapisu. Dzięki wykorzystaniu klasycznego formatu 2,5” z interfejsem SATA III, SSD IRDM sprawdzi się w wielu rozwiązaniach, które nie dysponują szybszymi złączami PCI-e.

Naszym celem było dostarczenie użytkownikom nośnika, który z jednej strony zapewni wszystkie korzyści płynące z wykorzystania SSD opartego o pamięci MLC – stabilność, wydajność i niezawodność, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztu rozwiązania – mówi Wiesław Wilk, Prezes Wilk Elektronik SA. Wielu klientów zgłaszało nam zapotrzebowanie na niskiej pojemności SSD, które mogą być wykorzystane w komputerach, gdzie ważny jest zarówno komfort pracy jak i ekonomiczność rozwiązania – dodaje.

SSD IRDM dostępny jest w 3 pojemnościach – od 60 do 240 GB. Do każdego SSD dołączono dystans, umożliwiający montaż SSD w zatokach o głębokości 9,5 mm. SSD IRDM objęty jest 3-letnią gwarancją i bezpłatnym wsparciem technicznym producenta.