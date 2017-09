GOODRAM wprowadza do oferty linię kart pamięci IRDM z prędkością do 280 MB/s

Wilk Elektronik SA, polski producent pamięci pod marką GOODRAM rozszerza ofertę dedykowaną najbardziej wymagającym użytkownikom wprowadzając do swojej oferty serię kart pamięci sygnowaną logo IRDM. Karty pamięci z linii IRDM dostępne są w dwóch klasach wydajności i osiągają prędkości transferu do 280 MB/s, co czyni je jednymi z najszybszych na świecie. Jednocześnie zapewniają wytrzymałość nawet 300x większą względem standardowych kart pamięci.

Karty pamięci IRDM to propozycja dla użytkowników, którzy oczekują wysokiego poziomu wydajności i niezawodności. Bazujące na standardzie UHS-II U3 karty, osiągają maksymalnie prędkość 280 MB/s dla odczytu i 110 MB/s dla zapisu. Wysoka prędkość zapisu umożliwia karcie spełnianie klasy prędkości Video Speed Class na poziomie V60. Gwarantuje to płynne rejestrowanie i przetwarzanie materiału w jakości 4K. Karty bazują na komponencie MLC, co gwarantuje nawet 30-krotnie wyższą wytrzymałość na zapis danych w stosunku do przeciętnych kart pamięci. Karty mogą pracować w rozszerzonym zakresie temperatur od -25°C do 85°C.

Karty pamięci IRDM PRO są rozwiązaniem dedykowanym dla najbardziej wymagających użytkowników. Względem standardowej wersji, model PRO osiąga wyższe prędkości zapisu danych (aż do 240 MB/s) co przekłada się na klasę Video Speed Class na poziomie V90. Umożliwia to swobodne przetwarzanie materiałów w jakości 8K. Niewątpliwym atutem kart jest użycie w nich komponentu flash pSLC (pseudo SLC), zarezerwowanego do tej pory dla rozwiązań przemysłowych. Dzięki temu karta pamięci w okresie swojego życia może zapisać 10 razy więcej danych niż profesjonalna karta z komponentem MLC i nawet 300 razy więcej niż przeciętna karta oparta o komponent TLC. Podobnie jak karty pamięci IRDM, linia PRO może działać w rozszerzonym zakresie temperaturowym.

Po wielkim sukcesie SSD IRDM PRO i zbudowaniu zaufania do naszej marki jako producenta rozwiązań wysokiej jakości, zdecydowaliśmy się rozszerzyć ofertę sygnowaną logo IRDM – mówi Wiesław Wilk, Prezes Wilk Elektronik SA. Karty pamięci IRDM i IRDM PRO to po SSD i modułach pamięci IRDM, kolejne produkty, które mają budować naszą pozycję na rynku profesjonalistów. Chcemy, żeby połączenie wydajności, trwałości i niezawodności było nieodzownie kojarzone ze wszystkimi produktami IRDM – dodaje.

Karty pamięci dostępne są w formatach SD oraz microSD i pojemnościach do 256 GB dla IRDM i 128 GB dla IRDM PRO. Do formatów microSD, producent dołącza adapter SD wspierający interfejs UHS-II U3. Podobnie jak inne karty pamięci GOODRAM, produkty z linii IRDM objęte są dożywotnią gwarancją producenta.