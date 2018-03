GOCLEVER Smart Band MAX FIT PREMIUM – opaska dla wymagających w dobrej cenie

Na rynek opasek fitness wchodzi drugi model GOCLEVER – tym razem z wyższej półki. Smart Band MAX FIT PREMIUM nie tylko mierzy liczbę kroków, przebyty dystans i spalone kalorie – potrafi też analizować statystyki snu i ma wbudowany pulsometr, ciśnieniomierz i oksymetr. Posiada dodatkowy wymienny pasek w kolorze granatowym. Istotną bardzo przydatną funkcją wyróżniającą go na rynku jest możliwość bezpośredniego ładowania z ładowarki z wejściem USB. Nie potrzeba dbać o dedykowane kable, można go naładować bez najmniejszych problemów bezpośrednio z ładowarki lub powerbanka. Kolorowy wyświetlacz, aluminiowa ramka obudowy i efektowny kształt to przepis na modny look na treningu i funkcjonalność w jednym.

Dla osoby aktywnej fizycznie bardzo ważny jest pomiar statystyk fitness. GOCLEVER Smart Band MAX FIT PREMIUM na bieżąco mierzy spalone kalorie, przebyty dystans i ilość kroków, a nawet analizuje nasz sen – dzięki takim informacjom można mądrze zarządzać planem ćwiczeń i aktywności fizycznej. Dzięki aplikacji MULTI Personal LAB osoba nosząca opaskę ma „w zasięgu ręki” swoje osobiste centrum diagnostyczne, które w czasie rzeczywistym monitoruje rytm serca, ciśnienie krwi oraz jej wysycenie tlenem. Dane diagnostyczne gromadzone są w aplikacji działającej zarówno na Android, jak i na iOS.

Oprócz typowych funkcji przydatnych sportowcom Smart Band MAX FIT PREMIUM ma funkcję REMOTE CONTROL tj. pilota do sterowania migawką aparatu w smartfonie, dzięki której informuje o przychodzących rozmowach telefonicznych oraz wiadomościach, przez powiadomienia i wibracje. Bardzo przydatną funkcją modułu jest identyfikacja numerów.

MAX FIT PREMIUM wyróżnia wysoka klasa wodo- i pyłoodporności, poświadczona certyfikatem IP67 co oznacza, że jest to produkt całkowicie szczelny, nie przepuszczający wody nawet przy pełnym zanurzeniu (do głębokości do 50 cm).

GOCLEVER Smart Band MAX FIT PREMIUM to rozwiązanie dla osób, które korzystają z zegarka nie tylko w sporcie, ale także jako akcesorium pomocnym w organizacji dnia. Może być wygodną alternatywą dla smartwatcha: wyświetla godzinę i datę, informuje o ustawionych wcześniej wydarzeniach, współpracuje ze smartfonem i odtwarza muzykę.

Zgrabny, atrakcyjny wygląd, wysokiej jakości silikonowe paski (do wyboru w 2 kolorach: czarnym i granatowym), kolorowy wyświetlacz i wygodny system ładowania przez wtyczkę USB ukrytą w pasku - to główne atuty nowego modelu opaski Goclever. Jeśli dodamy do tego bardzo długi czas działania i cenę 179 to otrzymujemy produkt, któremu trudno się oprzeć.

Najważniejsze cechy GOCLEVER Smart Band MAX FIT PREMIUM

• Kolorowy wyświetlacz TFT LCD

• Wtyczka USB

• Funkcje analityczne – moduł Personal LAB: pulsometr, ciśnieniomierz, oksymetr, pomiar spalonych kalorii, statystyki snu

• Zaawansowane funkcje sportowe – pomiar liczby kroków, przebyty dystans, podgląd trasy, stoper

• Dedykowana aplikacja współpracująca z Android i iOS

• Powiadomienia wibracyjne o nadchodzących rozmowach telefonicznych oraz wiadomościach z identyfikacją numeru

• Zegar: data, godziny, minuty, alarmy

• Funkcja sterowania migawką aparatu i odtwarzaczem muzyki

• Długi czas działania – do 8 dni

• Wodoodporność IP67

• Ładowanie przez uniwersalne USB

• Dwa paski w komplecie (czarny i granatowy)

• Aluminiowa obudowa i smukły wygląd.

Opaska Smart Band MAX FIT PREMIUM od GOCLEVER jest dostępna w dwóch kolorach: czarnym i niebieskim, w cenie 179 zł.