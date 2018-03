GOCLEVER COMFORT CLEANER – autonomiczny odkurzacz w atrakcyjnej cenie.

Zbliża się czas wiosennych porządków i coraz więcej osób odkrywa zalety sprzętów, które potrafią za nas wykonać najbardziej żmudne i męczące prace domowe. W ofercie firmy Goclever pojawił się właśnie COMFORT CLEANER, czyli tani robot sprzątający wyposażony w funkcje zarezerwowane wcześniej dla urządzeń klasy premium.

COMFORT CLEANER oferuje funkcje, których na co dzień może potrzebować zdecydowana większość użytkowników takiego sprzętu, w dodatku w bardzo atrakcyjnej cenie. Jego futurystyczny, prosty design (konstrukcja zbliżona do czworoboku), niewielkie rozmiary (urządzenie ma zaledwie 7,4 cm wysokości) i koła pokryte antypoślizgowym tworzywem sprawiają, że bez problemu poradzi sobie z dotarciem do najgłębszych zakamarków i sprzątaniem nawet pod niskimi meblami.

W zależności od potrzeb, urządzenie może działać w jednym z kilku dostępnych trybów pracy: trybie automatycznym, spiralnym lub trybie doczyszczania narożników i krawędzi (niedostępnym w okrągłych odkurzaczach). Co ważne, dzięki osobnemu zasobnikowi na wodę odkurzacz może spełniać funkcję mini mopa i przemywać gładkie powierzchnie, takie jak np. płytki w kuchni lub łazience.

Duża siła ssania (800 Pa) oraz fakt, iż wszystkie szczotki wykonano z włókien typu FibraLight o zwiększonej przyczepności sprawiają, że COMFORT CLEANER skutecznie usuwa wszelkie zabrudzenia z podłóg różnego typu – od gładkich płytek/parkietów/paneli, przez wykładziny, aż po dywany z krótkim włosem. Zabrudzenia zbierane są do zbiornika na kurz/odpadki o pojemności 300 ml, co z powodzeniem wystarczy na posprzątanie dużego pokoju lub kawalerki bez zapchania. Istotnym atutem jest również fakt, że COMFORT CLEANER został wyposażony (w przedniej części obudowy) w czujnik zderzeniowy pozwalający na delikatne odbijanie się od napotkanych przeszkód, a pod urządzeniem umieszczono dodatkowo czujniki, które zapobiegają upadkowi np. ze schodów.

Sterowanie urządzeniem odbywa się za pomocą jednego przycisku umieszczonego na obudowie i pozwala na wprowadzenie czasu sprzątania o długości 45 lub 100 minut, w zależności od wielkości sprzątanej powierzchni. Akumulator o pojemności 2600 mAh zapewnia energię na ok. 2 godziny pracy, co z powodzeniem wystarczy do posprzątania nawet dużego mieszkania.

Produkt jest dostępny w cenie 279 zł (w zestawie 4 boczne szczotki i 2 ściereczki do mopa).