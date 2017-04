Goclever Cineo Focus II – domowy projektor w przystępnej cenie

Firma Goclever rozszerzyła ofertę urządzeń multimedialnych dla użytkowników domowych i wprowadziła na rynek projektor Cineo Focus II, generujący obraz o maksymalnej przekątnej 67 cali. Urządzenie jest idealnym rozwiązaniem dla rozpoczynających przygodę z projekcją multimediów. Projektor wyświetla obraz o natywnej rozdzielczości 800x480 pikseli i świetnie sprawdzi się podczas oglądania filmów czy rozgrywek sportowych oraz grania.

Goclever Cineo Focus II wykorzystuje technologię LED, która poprawia jakość wyświetlanych obrazów, sprawiając, że projekcje stają się jaśniejsze i bardziej kolorowe. Przy niewielkim zużyciu energii elektrycznej, projektor gwarantuje wyświetlanie obrazów o jasności 1350 lumenów. Urządzenie potrafi wyświetlać obraz o natywnej rozdzielczości 800x480 pikseli (obsługuje też oczywiście multimedia o wyższej rozdzielczości – do 1080p) z odległości od 0,5 do 5 m i kontraście 600:1. Taka konfiguracja zapewnia jasny, ostry obraz i odpowiednio nasycone kolory – dające użytkownikowi komfort w odbiorze wybranych przez niego multimediów w zaciemnionych pomieszczeniach.

Dodajmy, że urządzenie wyróżnia się również wszechstronnością – wyposażono je w szeroką gamę portów, pozwalających na podłączenie różnych źródeł obrazu. Użytkownik ma do dyspozycji 2xHDMI, 2XUSB, AV, VGA oraz USB i czytnik karty SD. Goclever Cineo Focus II może wiec zarówno wyświetlać materiały wideo bezpośrednio z nośników USB.

W przypadku projektorów jednym z najważniejszych parametrów jest żywotność lampy – w Cineo Focus II zastosowano źródło światła o żywotności sięgającej 20 000 godzin. To prawie 2 lat ciągłego oglądania! Goclever Cineo Focus jest kompaktowym urządzeniem zamkniętym w czarnej obudowie, które z powodzeniem można zabrać do znajomych czy na wakacyjny wyjazd. W górnej części znajduje się panel sterowania. W zestawie znajdziemy pilota, zasilacz oraz kable AV i VGA, które pozwolą na szybkie podłączenie projektora do innego sprzętu.

Goclever Cineo Focus II – cena 419 zł