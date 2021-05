Gioteck WX4 Nintendo - bezprzewodowy pad dla mobilnych graczy

Gioteck WX4 Nintendo to propozycja dla posiadaczy konsoli Switch. Lekki, bezprzewodowy pad do gier ma zapewnić komfortową rozgrywkę w trybie dock. Atutem konstrukcji ma być też jakość premium w rozsądnej cenie.

Gioteck WX4 Nintendo to lekki, bezprzewodowy pad do gier. Oferuje on graczom tradycyjny design, jak również szeroki wybór dostępnych kolorów. Oprócz klasycznych, jednobarwnych wersji dostępne są też warianty inspirowane popularnymi grami, takimi jak Minecraft czy Fortnite. Fani powinni zatem znaleźć coś dla siebie.

Sam pad ma być lekki i ergonomiczny. Wbudowany zestaw diod LED sygnalizuje poziom naładowania oraz numer gracza. Gioteck WX4 Nintendo oferuje także obsługę ruchu i feedback w postaci wibracji. Gracze dostają do dyspozycji kilkanaście przycisków, w tym dwa wielokierunkowe dżojstiki, D-Pad, po dwa przyciski boczne i spusty, przyciski A, B, X, Y oraz plus, minus i home.

Całość, jak zapowiada producent, ma odznaczać się wysoką jakością wykonania i materiałów. W Polsce pad do gier Gioteck WX4 Nintendo jest oferowany w cenie około 170 zł.