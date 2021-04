Gioteck TX30 Megapak PS4 - zestaw słuchawkowy dla graczy już dostępny w Polsce

Gioteck TX30 Megapak PS4 to headset, który ma zdobyć serca posiadaczy konsol PlayStation. Brytyjski producent obiecuje jakość, trwałość i wygodę w przystępnej cenie.

Gioteck TX30 Megapak PS4 to zestaw słuchawkowy adresowany do posiadaczy konsol PlayStation 4. Jego konstrukcja została wykonana ze stali i polipropylenu, co ma zapewnić trwałość przy jednoczesnym zachowaniu niskiej wagi. Wyściełane alcantarą nauszniki i pałąk mają z kolei przełożyć się na wysoki komfort podczas wielogodzinnych sesji.

Za oddanie klimatu gry odpowiadają przetworniki o średnicy 40 milimetrów. Komunikację z innymi graczami umożliwia umieszczony na przewodzie mikrofon, który można błyskawicznie wyciszyć przyciskiem. O jego stanie informuje podświetlenie. Dzięki technologii Lucid Chat problemy z echem czy sprzężeniem zwrotnym mają pozostać przeszłością.

Headset Gioteck TX30 Megapak PS4 jest już dostępny w ofertach polskich sprzedawców. Jego ceny zaczynają się od około 120 złotych.