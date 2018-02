Gigabyte Z370 Aorus Gaming Ultra 2.0 - specyfikacja płyty głównej

Firma Gigabyte dodała do swojej oferty nowy model płyty głównej o nazwie Z370 Aorus Ultra Gaming 2.0. Wprowadzono tutaj kilka usprawnień w stosunku do wersji obecnie dostępnej w sklepach. Większość cech pozostała jednak bez zmian, co oznacza, że mamy nadal do czynienia z urządzeniem przeznaczonym dla najwydajniejszych CPU z rodziny Coffee Lake.



Nowa płyta wykonana jest w formacie ATX, otrzymała chipset Z370 i gniazdo LGA1151. Mamy tutaj przede wszystkim bardziej rozbudowaną sekcję zasilania (układ 8+3), lepsze cewki i nakładkę M.2 Thermal Guard na pierwsze gniazdo M.2 pod podstawką procesora. Na laminacie mamy cztery banki pamięci RAM DDR4, gdzie osadzimy do 64 GB pamięci RAM o częstotliwości 4000 MHz. Poza tym trzy złącza PCIe x16 (x16, x8 i x4), trzy PCIe x1, dwa gniazda M.2, sześć portów SATA 6 Gb/s, gigabitowy układ sieciowy Intela, kodek audio Realtek ALC1220 oraz wyprowadzenia na panel przedni obudowy (2x USB 3.1 Gen1 Typu-A, 2x USB 2.0, 1x USB 3.1 Gen1 Typu-C). Płyta jest bogato podświetlona diodami LED, a kolorami można sterować.



Panel z tyłu oferuje złącze PS/2, cztery USB 3.1 Gen1 Typu-A, dwa USB 2.0, jedno USB 3.1 Gen2 Typu-A i Typu-C, wyjście HDMI, gniazdo RJ-45, wyjście optyczne i złącza audio. Model ten trafi lada dzień do sklepów.