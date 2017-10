Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 - nowa płyta główna

Firma Gigabyte pokazała nowy model dla procesorów Coffe Lake. Mowa tutaj o Z370 Aorus Gaming 7, która jak sama nazwa wskazuje posiada chipset Z370 i jest przeznaczona dla najbardziej wymagających użytkowników.



Nowość posiada gniazdo LGA1151, gdzie zamontujemy CPU ósmej generacji od Intela. Mamy tutaj mocną sekcję zasilania, która obsłuży nawet model Core i7-8700K. Na laminacie widzimy cztery sloty pamięci DDR4 (moduły o pojemności do 64 GB), trzy złącza PCIe 3.0 x16, trzy PCIe 3.0 x1, sześć złączy SATA 6 Gbps, trzy M.2 oraz możliwość wyprowadzenia na panel z tyłu jednego portu USB 3.1 typu C, dwóch USB 3.0 i czterech USB 2.0. Nie zabrakło wyświetlacza diagnostycznego, punktów pomiarowych, przycisku Power, Reset i Clear CMOS. Poza tym są tutaj złącz dla taśm LED.



Z370 Aorus Gaming 7 posiada także dwa układy sieciowe, kodek audio Realtek ALC1220 oraz bogaty panel z tyłu. Oferuje on PS/2, HDMI, DisplayPort, 5x USB 3.1 Gen1, jedo USB 3.1 Gen2 typu-C, jedno USB 3.1 Gen2 typu A, dwa RJ-45, złącza audio i wyjście optyczne. Cena płyty nie została podana, ale zapewne nie będzie należała do tanich konstrukcji. Nowość trafi do sprzedaży w dniu 5 października.