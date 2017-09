Gigabyte z najmniejszym GTX 1080

Gigabyte już niedługo wprowadzi nowy model karty graficznej, która cechuje się przede wszystkim bardzo kompaktowymi wymiarami. Mowa tu o GTX 1080 Mini, gdzie długość laminatu to zaledwie 169 mm, jest to zatem obecnie najmniejszy GTX 1080 (odebrał ten zaszczyt ZOTAC-owi i jego GTX 1080). Oczywiście poza niewielkimi rozmiarami, urządzenie oferuje świetną wydajność, a żeby karta graficzna była wydajna, musi być też odpowiednio chłodzona. Odpowiada za to aluminiowy radiator z kilkoma rurkami cieplnymi stykającymi się bezpośrednio z rdzeniem, a także 90-milimetrowy wentylator, który w czasie niewielkiego obciążenia jest wyłączony.

Taktowania GTX-a 1080 Mini są takie same, jak w przypadku modelu referencyjnego, tj. 1607 MHz dla rdzenia (w trybie Boost 1733 MHz) i 10.00 GHz efektywnie dla pamięci. Jeśli chodzi o samą ilość VRAM-u, to mamy tu 8 GB, z szeroką, 256-bitową szyną, a także wszystko to co oferuje 16-nanometrowy procesor GP104 – 2560 rdzeni CUDA, 160 jednostek TMU i 64 jednostek ROP.

Częstotliwości pracy można dodatkowo podnieść za pomocą aplikacji pobieranej na komputer, która podnosi taktowania odpowiednio – 1632/1771 (rdzeń w trybie bazowym / Boost) MHz. Na panelu tylnym umieszczono trzy wyjścia obrazu DisplayPort 1.4 i po jednym DVI oraz HDMI 2.0. Niestety nie podano informacji na temat ceny ani konkretnej daty premiery.