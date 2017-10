Gigabyte X399 Designare EX - nowa płyta główna

Firma Gigabyte posiada w swojej ofercie nowy model płyty głównej o nazwie X399 Designare EX. Sprzęt ten zapewnia bardzo ciekawą stylistykę i powinien spełnić wymagania najbardziej wybrednych użytkowników. Oczywiście nie zabrakło tutaj systemu podświetlenia.



Płyta wyposażona została w gniazdo TR4, chipset AMD X399 i wspiera procesory AMD Threadripper. Na pokładzie widzimy osiem gniazd pamięci z obsługą modułów o łącznej pojemności 128 GB i taktowaniu 3600 MHz (OC), płyta udostępnia cztery złącza PCIe 3.0 x16 (dwa x16 i dwa x8), jedno PCIe 2.0 x16 (x4), osiem złączy SATA 6 Gb/s i trzech gniazd M.2 (PCIe 3.0 x4). Do tego możemy na panel z przodu wyprowadzić dwa złącza dwa porty USB 3.0, jeden USB 3.1 Typu-C i cztery USB 2.0. Mamy także tutaj wyświetlacz diagnostyczny i zestaw przycisków Power, Reset oraz Clear CMOS. Dostępne jest także złącze do pasków LED. Gigabyte przygotowało dwa układy sieciowe Intela I219V i I211AT, moduł WiFi 802.11ac i kodek audio Realtek ALC1220.



Panel z tyłu posiada jedno złącze PS/2, osiem USB 3.0, po jednym USB 3.1 Typu-C i Typu-A, dwa gniazda RJ-45, złącze optyczne, złącza antenowe i pięć gniazd audio. Nowość trafi do sklepów w przeciągu dwóch tygodni, ale cena jeszcze nie jest znana, chociaż oczekujemy kwoty na poziomie 400 dolarów.