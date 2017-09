Gigabyte X399 Designare EX - nowa płyta główna

Firma Gigabyte wprowadziła na rynek nowy model płyty głównej z podstawką TR4. Urządzenie to przeznaczone jest dla procesorów AMD Ryzen Threadripper. Pomimo, że nie ma tutaj dużo podświetlenia typu LED to wygląd jest bardzo ciekawy.



Laminat wygląda podobnie do tego, który mamy w modelu Aorus Gaming 7. Poza kolorystyką i brakiem loga Aorus mamy tutaj zamontowaną osłonkę na panelu z tyłu. Ze zdjęć możemy wnioskować, że zamontowano tutaj osiem slotów na moduły pamięci RAM DDR4, dwa kontrolery sieci Ethernet, pięć slotów PCI Express 3.0 x16, osiem portów USB 3.1 typu A (5 Gb/s), port USB 3.1 typu A (10 Gb/s), port USB 3.1 typu C, kontroler WiFi, osiem portów SATA 6 Gbps oraz trzy sloty M.2.