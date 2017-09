Gigabyte X370-Gaming K7 i K5 - nowe BIOSy grożą zniszczeniem procesora

Według doniesień użytkowników najnowsze wersje BIOSu płyt głównych Gigabyte X370-Gaming K7 i K5 zawierają błąd, który powoduje, że napięcie vCore osiąga bardzo wysokie wartości - nawet 1,7 V.



Wszystko wskazuje na to, że problemem jest nieprawidłowe działanie funkcji Gigabyte Dynamic vCore. Użytkownicy zauważyli sytuację, kiedy napięcie ustawione na 1,2 V skacze do około 1,55 V, a w najgorszym przypadku nawet do 1,7 V. Nie ma to oczywiście związku ze zwiększaniem zegarów, bowiem te pozostają cały czas na tym samym poziomie, co w poprzednich wersjach BIOSu. Mamy już minimum jedną informację o przegrzaniu się procesora Ryzen na płycie Gigabyte.



Jeżeli więc ktoś zaktualizował BIOS w Gigabyte X370-Gaming K7 i K5 do najnowzej wersji to powinien zrezygnować z funkcji Dynamic vCore i sterować napięciem vCore ręcznie.