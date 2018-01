Gigabyte P104-100 4G - nowa karta graficzna

Firma Gigabyte wprowadzi do sprzedaży nowy model karty graficznej o oznaczeniu P104-100 4G, która jest stworzona dla osób kopiących kryptowaluty. Sprzęt ten to nic innego jak GeForce GTX 1070 z pamięciami GDDR5X.



Nowość wyposażona jest w 1920 rdzeni CUDA, rdzeń taktowany zegarem o częstotliwości 1607 MHz i 1733 MHz w Boost. Na tle konkurencji sprzęt ten wyróżnia się głównie 4 GB pamięci GDDR5X, które pracuje z szybkością 10 Gb/s. Pamięci połączone są z GPU za pomocą 256 bitowej magistrali. Kartę wpinamy do złącza PCIe 1.1 x4 na płycie głównej. Oczywiście nie ma tutaj żadnych wyjść wideo. Do zasilania potrzebna jest jedna wtyczka 8-pin. Wskaźnik TGP będzie wynosił pomiędzy 180 - 225 W. Za chłodzenie odpowiada tutaj cooler Windforce 3X, który zbudowany jest dwóch aluminiowych radiatorów, rurek termoprzewodzących i trzech wentylatorów.



Zastosowana tutaj sekcja zasilania w schemacie 8+2 powinna poradzić sobie z długą, nieprzerwaną pracą. Producent udziela jednak tylko trzech miesięcy gwarancji. Cena nowego GTX 1070 nie jest jeszcze znana.