Gigabyte J3455N-D3H - nowa płyta główna

Firma Gigabyte poszerzyła swoją ofertę o nowy model płyty głównej o symbolu J3455N-D3H. Sprzęt ten będzie dedykowany dla platform multimedialnych, które chcemy zamknąć w małej obudowie. Oprócz tego nowość można wykorzystać do pracy za sprawą dwóch portów COM i dwóch gniazd sieciowych.



J3455N-D3H wykonana jest w rozmiarze mini ITX i posiada czterordzeniowy procesor Intel Celeron J3455 na pokładzie o taktowaniu 1,5 GHz (2,3 GHz w Turbo). Tak samo jak w przypadku innych modeli z układem Apollo Lake, tak i tutaj mamy w pełni pasywne chłodzenie. Na laminacie znajdziemy także dwa gniazda na pamięć RAM DDR3L SO-DIMM, gdzie zamontujemy do 16 GB o taktowaniu 1866 MHz, jedno złącze PCI (brak PCIe), cztery porty SATA 6 Gb/s, wyprowadzenia na panel przedni (2x złącza USB 3.1 Gen1 i 4x USB 2.0). Do tego mamy kodek dźwiękowy ALC887 i dwa układy sieciowe Realteka.



Panel z tyłu zapewnia nam dwa złącza PS/2, dwa gniazda COM, dwa złącza RJ-45, dwa złącza USB 3.1 Gen1, dwa USB 2.0, trzy gniazda audio oraz wyjścia wideo D-Sub i HDMI. Niestety Gigabyte nie podało ceny płyty J3455N-D3H.