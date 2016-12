Gigabyte GeForce GTX 1080 Rock Edition G1.Gaming

Firma Gigabyte pracuje nad nowym modelem karty graficznej GeForce GTX 1080 Rock Edition G1.Gaming, która będzie miała symbol GV-N1080G1 ROCK-8GD. Urządzenie to w praktyce GeForce GTX 1080 WindForce OC, gdzie zastosowano chłodzenie WindForce 3X poprzedniej generacji, który znamy z kart GeForce GTX serii 900.



Pokazana tutaj karta oparta jest na chipie Nvidia GP104 z 2560 rdzeniami CUDA, 160 jednostkami teksturującymi, 64 jednostkami ROP i 256-bitowym kontrolerem pamięci RAM typu GDDR5X. Producent wykorzystał tutaj tę samą płytkę drukowaną co w przypadku WindForce OC i tak samo ustawił zegary. To oznacza, że GPU taktowne jest z częstotliwością bazową 1632 MHz, która może wzrosnąć do 1771 MHz w GPU Boost. Układy pamięci są tak jak w wersji referencyjnej ustawione na 10 GHz.



Na śledziu możemy zobaczyć trzy gniazda DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b oraz Dual-Link DVI. Zasilanie odbywa się za pomocą dotykowej wtyczki 8-pin PEG.