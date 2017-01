Gigabyte GeForce GTX 1080 Aorus Xtreme Edition

Firma Gigabyte pokazała nowy model karty graficznej GeForce GTX 1080 Aorus Xtreme Edition, która jako pierwsza oznaczona jest logiem Aorus. Przypomnijmy, że do tej pory znaczek ten pojawiał się na laptopach, myszkach i klawiaturach tego producenta.



Model ten to tak na prawdę lekko zmieniona wersja GTX 1080 Xtreme Gaming. Mamy tutaj zajmujący trzy sloty system chłodzenia z miedzianą podstawką dla GPU i pamięci RAM, a także dwa radiatory wykonane z aluminium. Strumień powietrza generują trzy śmigła po 100 mm. Na pokładzie mamy podkręcony procesor Nvidia GP104, który pracuje z zegarami 1784 MHz, a w GPU Boost wzrasta do 1936 MHz. To takie same zegary jak w Gigabyte GeForce GTX 1080 Xtreme Gaming WaterForce, ale już niższe niż w Xtreme Gaming. Pamięć RAM 8 GB GDDR5X także jest podkręcona i wynosi 1300 MHz.



Producent zadbał także o diodowe podświetlenie RGB, dwa gniazda HDMI na laminacie oraz wyjścia na śledziu w postaci: Dual-Link DVI-D, HDMI oraz trzech DisplayPort. Zasilenie karta czerpie z dwóch wtyczek 8-pin PEG.