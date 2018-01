Firma Gigabyte dodała do swojej oferty nowy model karty graficznej GeForce GTX 1060 z 5 GB pamięci. Sprzęt ten różni się także szerokością zastosowanej szyny.



Nowowść jest praktycznie kopią wersji 6 GB. Gigabyte GeForce GTX 1060 5GB Windforce OC będzie działał w dwóch trybach: Gaming i OC. W przypadku tego pierwszego taktowanie rdzenia wynosi 1556 MHz i 1771 MHz w Turbo. W drugim trybie mamy odpowiednio 1582 MHz i 1797 MHz. Niezależnie od wybranego trybu mamy tutaj dostępne aż 5 GB pamięci GDDR5, które będzie pracował z szybkością 8 Gb/s.



Do tego mamy 160 bitowy interfejs, który daje przepustowość na poziomie 160 GB/s, czyli o 32 GB/s niższe od standardowej wersji z 6 GB pamięci RAM. Pozostałe elementy są przeniesione ze starszej wersji. Za chłodzenie odpowiada system Windforce 2X z aluminiowym radiatorem, systemem ciepłowodów i dwoma wentylatorami. Z tyłu mam backplate z logo Gigabyte.



Karta potrzebuje do pracy podłączenia jednej wtyczki 6-pin. Na śledziu mamy dwa DVI-D, jedno HDMI 2.0b i jedno DisplayPort 1.4. Cena produktu nie jest jeszcze nana.