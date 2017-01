Firma Gigabyte wprowadziła do swojej oferty dwa nowe modele niskoprofilowych kart graficznych, które zostały fabrycznie podkręcone. Mowa tutaj o urządzeniach Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti OC Low Profile 4G i GTX 1050 OC Low Profile 2G. Będą one praktycznie takie same pod względem budowy.



Każda z kart posiada dwa profile: Gaming Mode i OC Mode. Pierwszy model, czyli Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti OC Low Profile 4G jest taktowany w pierwszy trybie z zegarami 1303 MHz i 1417 MHz w Boost, a w drugim 1328 MHz i 1442 MHz w Boost. Karta Gigabyte GeForce GTX 1050 OC Low Profile 2G oferuje taktowanie 1366 MHz i 1468 MHz w Boost,a w OC Mode: 1392 MHz i 1506 MHz w Boost. GTX 1050 Ti posiada 4 GB pamięci, natomiast model GTX 1050 ma jej 2 GB. Obie karty oferują na śledziu wyjścia wideo: DVI-D, DisplayPort 1.4 i dwa HDMI 2.0b. Za chłodzenie odpowiada aluminiowy radiator i mały wentylator. Nie mamy tutaj dodatkowych złączy zasilania, bowiem energia pobierana jest ze slotu PCIe.



Obecnie ceny nowych kart Gigabyte nie są jeszcze znane.