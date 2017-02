Gigabyte B250M-Gaming 5

Firma Gigabyte przygotowała nowy model płyty głównej o nazwie B250M-Gaming 5, która jest zgodna z najnowszymi procesorami Intela i wykonana została w formacie micro ATX.



Na laminacie umieszczono chipset Intel B250, gniazdo LGA 1151 dla procesorów Core szóstej i siódmej generacji, cztery sloty na pamięci RAM DDR4 do 64 GB o maksymalnym taktowaniu 2400 MHz, dwa gniazda PCI Express x16 (elektrycznie x16 i x4) oraz dwa PCI Express x1. Dzięki temu możemy zbudować konfigurację AMD CrossFire. Poza tym producent daje nam sześć złączy SATA 6 Gb/s i jeden slot M.2 (Socket 3) oraz po dwa USB 3.1 Gen1 i USB 2.0 do wyprowadzenia na panel przedni. Mamy także możliwość podpięcia do płyty taśmy LED. Podświetlanymi elementami możemy sterować za pomocą specjalnego oprogramowania.



Oczywiście nie zabrakło tutaj układu sieciowego Intela, kodeka audio Realtek ALC1220 ze wzmacniaczem słuchawkowym, a na panelu tylnym znajdziemy jedno złącze PS/S, wyjścia wideo DVI-D i HDMI, cztery gniazda USB 3.1 Gen1, trzy USB 2.0, port RJ-45 i złącza audio. Cena tego modelu Gigabyte wyniesie około 100 dolarów.