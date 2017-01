Firma Gigabyte pokazała swój flagowy model płyty głównej z serii Aorus dla Kaby Lake. Nowość skierowana jest dla graczy i oferuje chipset Z270. Płyta o nazwie Gigabyte Aorus GA-Z270X-Gaming 9 będzie idealna dla konfiguracji z wieloma kartami graficznymi.



Model ten jest w formacie E-ATX i posiada gniazdo LGA1151, cztery sloty na pamięci DDR4 (do 64 GB i taktowanie 4000 MHz), dwa PCIe x16 (działają w trybie x16), dwa PCIe x16 (działają w trybie x8) i dwa PCIe x1. Do tego za sprawą układu PEX8747 można zbudować konfigurację multi GPU, gdzie dwie karty działają w trybie PCIe x16 lub cztery w PCIe x8. Sprzęt ten jest zgodny z rozwiązaniami AMD i Nvidii. Poza tym mamy tutaj układy sieciowe: dwa Killer E2500 i jeden moduł bezprzewodowy Killer Wireless-AC 1535 (WiFi 802.11ac i Bluetooth 4.1). ZA dźwięk odpowiada układ Creative Sound Core 3D.



Na laminacie widzimy osiem portów SATA 6 Gb/s, trzy SATA Express, dwa M.2 Socket 3, dwa U.2 i cztery złącza do wyprowadzenia portów USB na front (2x USB 3.1 Gen1 i USB 2.0). Na płytce drukowanej mamy także przyciski Power, Reset, OC, ECO i Clear CMOS. Panel z tyłu oferuje jedno PS/2, 2x MMCX, HDMI, DisplayPort, Thunderbolt 3 (USB 3.1 Typu-C Gen2), 5x USB 3.1 Gen1 Typu-A, 1x USB 3.1 Gen2 Typu-A, 2x RJ-45, wyjście optyczne i złącza audio.



Cena modelu Gigabyte Aorus GA-Z270X-Gaming 9 nie jest jeszcze znana.