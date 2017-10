Gigabyte Aero 15 X - nowy laptop z GTX 1070

Firma Gigabyte wprowadziła na rynek nowy model notebooka dla graczy o nazwie Aero 15 X, który ma zaledwie 20 mm grubości i został wyposażony w wydajny procesor Intel Core i7-7700HQ o czterech rdzeniach oraz karty graficzne Nvidia GeForce GTX 1070 z Max-Q.



Całość została wykonana z aluminium i pomalowana na czarno. Obraz będzie wyświetlany na ekranie 15 cali o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli. Do dyspozycji producent daje nam podświetlaną klawiaturę, jeden lub dwa dyski SSD (M.2), do 16 GB pamięci RAM DDR4, dwa głośniki o mocy 2 W, kontroler Wi-Fi Intel 8265, Bluetooth 4.2, Ethernet 1 Gbps, trzy porty USB 3.0 typu A, port Thunderbolt 3 (USB typu C), HDMI, mini DisplayPort, slot na kartę microSD, mini jack, kamerkę internetową 720p oraz baterię o pojemności 94.24 Wh.



Wymiary komputera to 356,4 x 250 x 19,9 mm. Waga Aero 15 X to około 2,1 kilograma.