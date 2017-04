Gigabyte A320M-HD2 - nowa płyta główna

Firma Gigabyte poszerzyła swoją ofertę kart graficznych o nowy model dla procesorów Ryzen. Gigabyte A320M-HD2 będzie odpowiednia dla osób o mniej zasobnym portfelu, którzy szukają solidnego sprzętu z podstawowymi funkcjami.



Nowość wykonana jest w formacie micro ATX, posiada gniazda AM4 (dla procesorów Ryzen i APU siódmej generacji), chipset AMD A320, dwa sloty na pamięci RAM RAM DDR4 (do 32 GB) o częstotliwości pracy maksymalnie 3200 MHz (po OC). Oprócz tego nie zabrakło tutaj jednego gniazda PCIe x16, dwóch PCI x1 i PCI. Do tego widzimy cztery złącza SATA 6 Gbps, a także możliwość wyprowadzenia na panel frontowy dwóch złączy USB 3.1 Gen1 i czterech USB 2.0.



Na panelu z tyłu umieszczono dwa złącza PS/2, wyjścia wideo D-Sub, DVI-D i HDMI, cztery złącza USB 3.1 Gen1, dwa USB 2.0, gniazda audio i gniazdo RJ-45. Sprzęt marki Gigabyte trafi do sprzedaży już za kilka dni, a jego cena wyniesie 70 dolarów.