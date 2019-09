Genesis Radium 400 - studyjny mikrofon nie tylko dla profesjonalistów

Planujesz rozpocząć swoją przygodę ze streamingiem, otworzyć kanał na YouTube lub zacząć nagrywać podcast? Pierwszą rzeczą, za którą powinieneś się rozglądać to profesjonalny mikrofon.

Radium 400, najnowsza propozycja w portfolio Genesis, to mikrofon studyjny mający zapewnić czystość nagrywanego dźwięku i wysoką elastyczność montażu. Kardioidalna charakterystyka mikrofonu sprawia, że zbiera on głos płynący tylko w jego kierunku, jednocześnie eliminując dźwięki otoczenia. Funkcję tę docenią w szczególności posiadacze klawiatur mechanicznych, których stukot klawiszy może pogorszyć jakość nagrania.

Mikrofon posiada szereg udogodnień związanych z jego obsługą i montażem. Producent dostarcza pełen zestaw pozwalający rozpocząć przygodę z rejestrowaniem dźwięku lub wynieść ją na wyższy, profesjonalny poziom. W pełni regulowane ramię, możliwość zawieszenia urządzenia od góry lub dołu oraz długi 2,5 m przewód pomogą dostosować jego położenie do własnych potrzeb.

Wyposażenie zestawu w koszyk zapobiegający wstrząsom, gąbkę antyszumową oraz pop-filtr mają ułatwić prowadzenie streamów lub rejestrowanie czystego, pozbawionego szumów dźwięku. Genesis zapewnia, że wysoka jakość zastosowanych materiałów i nowoczesny design zadowolą niejednego internetowego twórcę.

Mikrofon Radium 400 wyceniono na 299 zł.

Specyfikacja:

• Charakterystyka: kardioidalny

• Sposób łączności: USB

• Czułość: -38 dB

• Pasmo przenoszenia: 30 Hz – 16 000 Hz

• Częstotliwość próbkowania: 24 bit/192 kHz

• Solidna obudowa wykonana z metalu

• Długość przewodu: 2,5 m

• Łatwa instalacja: Plug & Play