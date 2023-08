Genesis Nitro 440 G2 — solidniejsza i wygodniejsza wersja popularnego fotela gamingowego

Marka Genesis wydała w ostatnim czasie udoskonalone wersje kilku swoich popularnych produktów. Od dziś należy zaliczać do nich również gamingowy fotel Nitro 440, którego nowy wariant G2 doczekał się kilku znaczących ulepszeń.

Nitro 440 G2 to nowa wersja fotela gamingowego Nitro 440. Produkt został zaprojektowany z myślą o graczach oczekujących nienachalnego designu oraz komfortu podczas wielogodzinnych sesji. Ważnym atutem są dołączone poduszki (lędźwiowa i zagłówkowa) - dzięki nim gracze mogą liczyć na ergonomię i zdrową pozycję podczas rozgrywki. Uniwersalny wygląd ma z kolei sprawić, że krzesło będzie pasować zarówno do typowego stanowiska gracza, jak i np. do salonu czy sypialni.

Względem pierwszej wersji fotela model Nitro 440 G2 usprawniony został w kilku ważnych aspektach. Tym razem producent zastosował metalową podstawę w celu usztywnienia konstrukcji. Ponadto krzesło posiada powiększone nylonowe kółka z 50 do 60 mm pokryte powłoką CareGlide™ zmniejszającą ryzyko zarysowania podłogi. Zmianie uległy także podłokietniki, które dotychczas nie oferowały żadnej regulacji. W modelu G2 będzie można liczyć na swobodną zmianę ich wysokości (regulacja 1D).

Fotel Genesis Nitro 440 G2 przeznaczony jest dla osób o wzroście od 165 do 195 cm i wadze do 120 kg. Zarówno oparcie, jak i siedzisko pokryte zostały eko-skórą oraz łatwą w czyszczeniu, przewiewną i odporną na ścieranie tkaniną, która powinna sprawdzić się nawet podczas wielogodzinnego grania w upalne dni. Nie mogło zabraknąć także mechanizmu Buterfly zapewniającego funkcję bujania.

Fotel Genesis Nitro 440 G2 jest już dostępny w sklepie Genesis w cenie 649 zł.

Specyfikacja produktu:

• Materiał obicia oparcia: Eko skóra, Tkanina

• Materiał obicia siedziska: Eko skóra, Tkanina

• Materiał podstawy: Metal

• Materiał kółek: Nylon z powłoką CareGlide™

• Rozmiar kółek: 60 mm

• Konstrukcja: Drewniano-metalowa

• Rekomendowany wzrost: od 160 do 195 cm

• Dopuszczalna waga: 120 kg

• Zagłówek: Poduszka

• Regulacja podłokietników: 1D

• Regulacja wysokości podłokietników: od 26,5 do 33,5 cm

• Regulacja wysokości siedziska: od 45 do 52 cm

• Poduszka lędźwiowa: Tak

• Maksymalny kąt odchylenia oparcia: 150°

• Funkcja bujania: Tak

• Mechanizm fotela: Buttefly

• Podnośnik gazowy: Klasa 3

• Głębokość siedziska: 50 cm

• Szerokość siedziska: 52,5 cm

• Szerokość oparcia: 55,5 cm

• Wysokość oparcia: 83 cm

• Wysokość fotela: od 126 do 133