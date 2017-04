GeminII M5 LED: kompaktowe chłodzenie od Cooler Mastera

Wielu graczy ma tak gęsto poupychane podzespoły w obudowie, że często nie sposób wsunąć do środka nawet kartki papieru. Tymczasem w takim układzie przydałoby się dobre chłodzenie bezpośrednio na procesor. Cooler Master twierdzi, że idealnie do tego nada się GeminII M5 LED.

Produkt Cooler Mastera to niskoprofilowe chłodzenie procesora, które montuje się w pozycji horyzontalnej. Dzięki pięciu rurkom cieplnym w kształcie litery C i technologii Direct Contact, urządzenie to ma w niezwykle efektywny sposób radzić sobie z gorącym powietrzem znajdującym się w rejonach CPU.

Dzięki cienkiemu, podświetlanemu na czerwono wentylatorowi o mniejszym tarciu, żywotność chłodzenia powinna być dłuższa, a jego kultura pracy na znacznie wyższym poziomie. Sprzęt wyposażono także w backplate, dodatkowo zabezpieczający płytę główną.

Chłodzenie w pierwszej kolejności będzie dostępne na rynku azjatyckim i amerykańskim.

Dane techniczne:

• CPU Socket: Intel® LGA 1366 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 / 775; AMD® AM3+ / AM3 / AM2+ / FM2+ / FM2 / FM1

• Radiator:

* Wymiary: 130,15 x 120 x 45,5 mm

* Materiał: pięć rurek cieplnych/DC/aluminiowe lamele

* Średnica rurek: Ø6mm

• Wentylator:

* Wymiary: 120 x 120 x 15 mm

* Szybkość: 500-1,600 RPM ± 10%

* Przepływ powietrza: 50.43 CFM ± 10%

* Ciśnienie: 1.3 mmH2O ± 10%

* Głośność: 31 dBA (Max)

* Złącze: 4-Pin

* Napięcie znamionowe: 12 VDC

* Prąd znamionowy: 0.18 A