Gembird radzi, jak chronić sprzęty elektroniczne

O konieczności posiadania UPS-a w domu przekonuje się coraz więcej osób. Gembird proponuje im model EG-UPSF-01, niedrogi zasilacz awaryjny, który ma znacząco wpłynąć na bezpieczeństwo sprzętów elektronicznych w domu.

Prezentowane urządzenie – mogące zastąpić zwykłą listwę przeciwprzepięciową - nie tylko chroni inne sprzęty przed przepięciami, przeciążeniami i zwarciami, ale zapobiega także utracie danych w przypadku nagłego braku dostaw prądu. UPS zapewnia także automatyczną regulację napięcia (AVR).

Zasilacz dostarcza 650 VA mocy, co powinno wystarczyć do ochrony domowych urządzeń, np. prywatnego PC-ta. LED-owa dioda informuje o pracy urządzenia, zaś funkcja inteligentnego zarządzania baterią chroni akumulator przed przeciążeniem i nadmiernym rozładowaniem.

Kompaktowe rozmiary produktu Gembirda pozwalają umieścić urządzenie w niemal dowolnym miejscu w mieszkaniu czy biurze. Cena, jaką przyjdzie nam zapłacić za tego typu urządzenie wynosi ok. 250 zł.

Dane techniczne:

• Typ UPS-a: Line-interactive

• Moc: 650 VA (390 W)

• Sinus podczas pracy: sinusoida (zasilanie AC), zmodyfikowana sinusoida (bateria)

• Wejście: 220 V AC ± 25%, 50/60 Hz ± 10%

• Wyjście: 220 V AC ± 10%, 50/60 Hz ± 1% (220 V AC ± 5% w trybie falownika)

• Czas przełączania: mniej niż 10 ms

• Czas podtrzymania: 10 - 30 minut (w zależności od obciążenia)

• Bateria: ołowiowo-kwasowa 12 V DC / 7Ah

• Czas ładowania: do 12 godzin

• Gniazda: 1 x C13 (wejście), 4 x Schuko (wyjście)

• Warunki pracy: 0 ° C ~ 40 ° C, przy wilgotności 20 ~ 90% RH bez kondensacji

• Poziom hałasu: <45 dB w odległości 1 m

• Wymiary: 280 x 185 x 95 mm