Gembird: jak zapewnić sobie skuteczny monitoring?

Przy monitoringu różnych pomieszczeń statyczna kamera coraz częściej nie spełnia swojej roli. Gembird zapewnia, że w przypadku obrotowej kamery ICAM-WRHD-01 ma być zupełnie inaczej.

Kamera od Gembirda operuje w zakresie 350o w poziomie i 90o w pionie, nagrywając obraz w jakości HD 720p. Poza tym urządzenie posiada wbudowany mikrofon i głośnik, a także detektor ruchu i dźwięku. Dzięki wspomnianym cechom produkt ten powinien sprawdzać się przy monitoringu biura, magazynu czy domu.

Funkcja WiFi w kamerze umożliwia podłączenie urządzenia do sieci bezprzewodowej za pośrednictwem urządzenia mobilnego, choć istnieje też opcja podłączenia do sprzętu kabla LAN. Producent chciał, by jego produkt dało się łatwo skonfigurować ze smartfonem, dodatkowo WRHD-01 wspierany jest przez darmowe aplikacje na iOS i Androida, zwiększające funkcjonalność kamery.

Kamera ICAM-WRHD-01 kosztuje około 144 zł.

Dane techniczne:

• Regulacja kamery: w poziomie o zakresie 350°, w pionie 90°

• Obsługiwane standardy WiFi: 802.11 b/g/n

• Przetwornik obrazu: 1/4'' CMOS 1 megapiksela, obiektyw 3,6 mm System F = 2,0; 90 stopni kąta widzenia

• Rozdzielczość wideo: 30 fps w rozdzielczości 1280x720, 640x360, 320x180

• Format wideo: H.264/MJPEG

• Dźwięk SNR: 48dB

• Prędkość migawki elektronicznej: 1/50 - 1/100000 sekund

• Obsługiwane web-protokoły: TCP/I, UDP/IP, HTTP, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, UPnP, NTP, RTSP, ONVIF

• Wbudowany głośnik i mikrofon

• Wbudowany detektor ruchu i dźwięku

• Wbudowane podświetlenie IR wraz z filtrem IR-CUT

• Slot na katy Micro SD (obsługuje karty do max 64 GB)

• Gniazdo RJ45, dla podłączenia do sieci LAN

• Pobór mocy: 5VDC do 2A, baterie nie są dołączone do zestawu

• Zasilacz AC: 100 - 240V AC wejście, wyjście 5V DC do 2A

• Wymiary: 120 x 120 x 135 mm

• Warunki pracy: -10 - 50 stopni Celsjusza w 10-85% wilgotności

• Wymagania systemowe: MS Windows XP/Vista/Windows 8.7.10, smartfon Android lub iOS