Gelid Slim Hero Rev B - nowy cooler CPU

Gelid wprowadził na rynek nowy model chłodzenia CPU, które pozwoli na montaż na podstawce AM4. Wcześniej produkt ten był dostępny w tej samej postaci, ale bez obsługi najnowszego socketu AMD.



Jest to horyzontalny cooler o wysokości 59 mm. Na spodzie mamy miedzianą podstawkę, cztery rurki termoprzewodzące i aluminiowy radiator. Na górze mamy niskoprofilowy wentylator 120 mm, który obraca się z prędkością 750 do 1600 RPM. Maksymalny przepływ powietrza wynosi 52,4 CFM, a szum wynosi od 12 do 25,4 dB. Sprzęt ten poradzi sobie z odprowadzeniem ciepła z procesora o TDP do 136 W. To oznacza, że podoła nawet podkręconemu Ryzenowi 7. Model ten jest kompatybilny z podstawkami: Intel: LGA775, LGA115x, LGA1366 oraz AMD: AM2(+), AM3(+), AM4, FM1, FM2(+).



Slim Hero Rev B kosztuje 35 dolarów.