GeForce GTX 1080 chłodzony czterema wentylatorami

GeForce GTX 1080 występuje w wielu odmianach, a producenci prześcigają się w tworzeniu coraz bardziej pomysłowych systemów chłodzenia, iluminacji czy innych, mających podnieść atrakcyjność produktu, elementów. Topowa odmiana tej karty produkcji Inno3D to dobry przykład jak daleko może posunąć się producent w wyścigu o tytuł najlepszego GTX 1080 na rynku.

iChill GeForce GTX 1080 11 Gbps X4 to model będący częścią dość licznej gamy kart z tym samym GPU, wyprodukowanych przez firmę z Hong Kongu. Jest jednocześnie najbardziej wydajną z nich. Czemu zawdzięcza ten nieoficjalny tytuł? Przede wszystkim wysokiej bazowej częstotliwości rdzenia, która wynosi 1759 MHz. W trybie Boost sięga natomiast 1898 MHz. Takimi samymi wartościami, spośród dziesięciu GTX’ów 1080 tworzonych przez Inno3D, może pochwalić się jeszcze jeden model: iChill GTX 1080 X4. Różnica w nazwie jest niewielka. Konstrukcyjnie jest właściwie jedna i dotyczy zastosowanych pamięci VRAM.

GTX 1080 z lepszą pamięcią

We wszystkich kartach GeForce GTX 1080 stosowane są pamięci GDDR5X. Z tym, że od chwili premiery takich modułów przeszły one szereg zmian i ulepszeń, w tym zyskały wyższe częstotliwości, a co za tym idzie, dodatkową wydajność. I waśnie takie szybsze pamięci, zwykle zarezerwowane jedynie dla GTX 1080Ti, zastosowało Inno3D w karcie iChill GeForce GTX 1080 11 Gbps X4. Są to kości 11 Gbps, a więc, pomijając znane z kart Radeon Vega HBM2, najszybsze pamięci graficzne na rynku. Ich łączna pojemność to typowe 8 GB.

Poczwórne chłodzenie

Wydajna karta wymaga skutecznego chłodzenia. iChill GeForce GTX 1080 11 Gbps X4 wyposażono w rozwiązanie o nazwie Active Power Cooling System (A.P.C.S.). Polega ono na zastosowaniu poza trzema dużymi wentylatorami (92 mm), czwartego (50 mm) zamieszczonego na górnej krawędzi i skierowanego do dołu. Jego zadaniem jest szybkie odprowadzanie ciepła odbieranego z najgorętszej części radiatora karty. Dzięki temu solidne chłodzenie uzyskują tu nie tylko GPU, ale też pamięci VRAM oraz sekcja zasilania.

Sygnalizacja kolorem

Podświetlenie komponentów komputera to właściwie stały element współczesnych komputerów dla graczy. Inno3D wykorzystuję tę modę do czegoś bardziej funkcjonalnego: sygnalizacji dotyczącej obciążenia GPU. Polega to na zmianie koloru podświetlenia karty w zależności od obciążenia. W zależności od poziomu wykorzystania mocy obliczeniowej, LED-y zapalą się na niebiesko (niskie obciążenie), zielono (proste gry) lub czerwono (pełne możliwości).

Produkt jest dostępny na rynku w cenie ok. 3800 zł.

Dane techniczne:

• Chłodzenie A.P.C.S. ( 3 x wentylator 92 mm, wentylator 50 mm)

• Taktowanie rdzenia w trybie boost [MHz]: 1898

• Taktowanie rdzenia [MHz]: 1759

• Złącza: DVI-D, HDMI 2.0 b, 3 x DisplayPort 1.4

• Ilość pamięci RAM: 8 GB

• Rodzaj pamięci RAM: GDDR5X 11 Gbps

• CUDA: 2560

• Rekomendowana moc zasilacza: 550W

• Typ złącza: PCI-E 3.0 X16

• Długość karty [mm]: 302,2