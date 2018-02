Gamingowy router od NETGEAR

Nowy router Nighthawk Pro Gaming (XR500) to idealne rozwiązanie dla wszystkich miłośników gier on-line. Urządzenie zapewnia szybki przesył danych, co gwarantuje mniejsze opóźnienia oraz niewielką konieczność buforowania danych.

Nighthawk Pro Gaming to prawdziwe ferrari wśród routerów. XR500 posiada 5 wbudowanych portów Gigabit Ethernet LAN, umożliwiających podłączenie innych urządzeń korzystających z Internetu. Chcąc zapewnić nieprzerwaną łączność WiFi, router został zaopatrzony w innowacyjną technologię MU-MIMO, dzięki której każde podłączone urządzenie dostaje swoje pasmo, przez co znika problem opóźnień. Wcześniej, przy zbyt wielu podłączonych urządzeniach musiały one czekać na swoją kolej, co powodowało spore opóźnienia w dostarczaniu sygnału.

Dodatkowo urządzenie zostało wyposażone w cztery anteny, zwiększające zasięg sieci WiFi oraz zapewniające bardzo szybkie przesyłanie danych. XR500 zaopatrzone zostało we wbudowany mechanizm DFS, który umożliwia dynamiczny wybór jednego z 15 dostępnych kanałów 5 GHz w zależności od parametrów środowiska radiowego. Zaletą urządzenia jest to, że pomimo ich znaczącej liczby, nie nakładają się one na siebie. Warto dodać, że mocny procesor Dual-core 1.7GHz poprwawia funkcjonowanie WLAN oraz wspiera dynamiczne przydzielanie priorytetów dla gier bądź innych aplikacji.

Co więcej, Nighthawk XR500 zapewnia ultraszybkie połączenie WiFi (do 2.6 Gbps), zapewniając niezrównaną wydajność nie tylko w grach, ale też i w strumieniowym odtwarzaniu multimediów i łączności bezprzewodowej z takimi urządzeniami, jak chociażby smartfony czy tablety. Dodatkowo urządzenie wyposażone zostało w dwa porty USB 3.0, gwarantujące prędkość nawet dziesięciokrotnie większą od ich poprzedników (tj. portów USB 2.0).

Poprzednie routery od NETGEAR posiadały system operacyjny Genie – tym razem XR500 został wyposażony w innowacyjny system DumaOS. Nie zabrakło tu również zaawansowanej funkcji Quality of Service (QoS).

Cena XR500 to 1335 złotych brutto.