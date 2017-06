Gamingowy raport od ROCCAT – dowiedz się, jak myślą gracze

Współcześni gracze uważają się za towarzyskich. Ale ich podejście do życia pokazuje, że nie zawsze tak jest. Często sądzą także, że jeśli nie wyniosą śmieci, bo akurat nie mogą zapauzować gry to świat się nie zawali. Kim są w takim razie gracze, w co grają i dlaczego większość z nich wybiera wielogodzinne sesje bez odrywania się od komputera?

Tysiące ankietowanych, dziesiątki tysięcy odpowiedzi

W 2016 roku ROCCAT rozpoczął projekt bazujący na internetowych ankietach, które miały na celu sprawdzenie, kim tak naprawdę są gracze, czego chcą i jak żyją na co dzień. Niemiecki producent sprzętu gamingowego oraz gier opublikował rezultaty swoich prac w raporcie „Gamingowy raport ROCCAT”. Udostępnione materiały zawierają odpowiedzi ponad 3 000 ankietowanych osób oraz konfrontują je z innymi badaniami, które dotychczas zostały przeprowadzone nad fanami gamingu.

„Kochać jak pecetowiec”

Wyniki sondażu jasno pokazują, jak myśli gracz, jak często gra i w co gra najczęściej. W raporcie opracowanym przez firmę ROCCAT dowiadujemy się, co wpływa na wybory graczy – zarówno w świecie wirtualnym, jak i rzeczywistym. Co ciekawe, pecetowcy są znacznie bardziej lojalni swojej platformie od konsolowców – mniej niż połowa graczy komputerowych deklaruje, że korzysta z innej platformy do codziennego grania. Jednocześnie, aż 87% użytkowników konsol podkreśla, że do aktywnej rozgrywki wykorzystuje także inne urządzenia. Dodatkowo, ponad połowa wszystkich graczy przyznała, że gry mocno wpływają na ich codzienne życie. Przykładem decyzji podejmowanych ze względu na gaming jest np. rezygnacja z wyjścia z domu, aby w dniu premiery włączyć nową grę.

Nie wynoszą śmieci

Wyniki badań pokazują, że prawie co drugi ankietowany przynajmniej raz musiał tłumaczyć, że nie wyniesie śmieci, ponieważ nie może przerwać gry rozgrywanej w trybie wieloosobowym. Odwołując się ponownie do ankiet ROCCAT warto zaznaczyć, że większość graczy twierdzi, iż wysoko ceni sobie relacje partnerskie. 2/3 wyników wskazuje, że gracz nigdy nie wybierze gry zamiast pójścia na randkę.

– Chcieliśmy wiedzieć, jak myślą gracze i co gaming dla nich oznacza, jaki ma na nich wpływ. Już od dawna wdrażamy nabyte informacje w proces projektowania naszych produktów, co wydatnie wpływa na sukcesy, które odnosimy. Bardzo chciałbym podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w naszych ankietach – budowanie silnego community to jeden z priorytetów ROCCAT – komentuje René Korte, założyciel i CEO ROCCAT.