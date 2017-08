Gamingowe notebooki MSI z ekranami 120 Hz

MSI już niedługo uruchomi sprzedaż dwóch nowych notebooków dla graczy - GE63VR i GE73VR. Urządzenia cechują się, oprócz oczywiście wysokiej wydajności, ekranami Full HD lub 4K, z częstotliwością odświeżania 120 Hz i czasem reakcji matrycy wynoszącym zaledwie 3 ms – przy zastosowanym panelu IPS, taki parametr robi wrażenie. Dodatkowo istnieje możliwość wyboru laptopa z retuszowaniem HDR – w tym przypadku poprawie ulega nie tylko sama jakość kolorów, ale i kontrast.

MSI GE63VR oraz GE73VR napędzane są przez takie same procesory Intel siódmej generacji (Kaby Lake) z chipsetem HM175, do wyboru mamy także całą gamę układów graficznych NVIDIA – od GTX 1050 do GTX 1070. W kwestii pamięci, to do dyspozycji otrzymamy maksymalnie 32 GB RAM-u o taktowaniu 2400 MHz oraz pojemny dysk twardy wraz z SSD NVMe – co ciekawe, istnieje możliwość wyboru modelu z dwoma takimi nośnikami połączonymi w trybie RAID0.

Producent twierdzi, iż przy projektowaniu designu notebooków wzorowano się na sportowych samochodach, gdzie obecnie moda jest na nieco bardziej agresywne kształty i wykończenia – w takiej też stylistyce wykonane są GE63VR i GE73VR.

Za efektywne odprowadzanie ciepła odpowiedzialny jest tu autorski układ chłodzenia Cooler Boost 5, składający się m.in. z dwóch wentylatorów Whirlwind Blade i siedmiu rurek cieplnych. Gdyby jednak było nam nieco zbyt głośno, można posłuchać sobie nieco intensywniej muzyki – odpowiada za to Dynaudio Giant Speakers – głośniki podobno zadowolą niejedno wytrawne ucho.

Zabrakło informacji na temat cen ani dostępności – zapewne zainteresowani dowiedzą się już niedługo o tych dwóch, jakże istotnych aspektach.