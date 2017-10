Gamingowe myszki na każdą kieszeń

Kupno myszki dla zwykłego użytkownika, do przeglądania Internetu i innych domowych prac na komputerze, obecnie nie sprawia większego problemu. Co jednak, jeśli oczekujemy nieco więcej, za wciąż rozsądne pieniądze? Gdy szukamy gryzonia niezawodnego, do pracy z wyspecjalizowanymi programami, ale jednocześnie spełniającego swoją rolę w elektronicznej rozrywce?

Gryzonie ZM-M501R i ZM-M600R to optyczne myszki dla graczy o ergonomicznym kształcie. Dzięki swojemu profilowi mogą z nich korzystać użytkownicy zarówno lewo, jak i prawo ręczni. To proste konstrukcje, bez nadprogramowych udziwnień, specyficznych dla drogiego sprzętu gamingowego. Dzięki temu mają szansę trafić w gust szerszej grupy odbiorców, szukających produktu, na którym można polegać.

Prostota przede wszystkim

Zalman ZM-M501R to przewodowa konstrukcja o wymiarach 124x66.5x39 mm i wadze 140 g. Producent uwzględnił w niej wymienny odważnik 20 g, dzięki czemu można zredukować wagę, dostosowując gryzonia do swoich preferencji. Na pokładzie znajdziemy siedem przycisków, pod które przypisano dziewięć różnych komend.

Dla nieco bardziej wymagających

Zalman ZM-M600R jest symetryczna, o identycznym kształcie obudowy. Nie posiada bocznych przycisków „w przód” i „w tył”. Dzięki temu użytkownicy leworęczni nie muszą się obawiać o przypadkowe wciśnięcie niechcianego przycisku. Rolę klawisza przewijającego wziął na siebie przełącznik pod rolką oznaczony literą „Z”. Całość ma wymiary 63x115x38 mm i waży 90 g, co stanowi także dobrą propozycję dla osób mobilnych, potrzebujących myszki do notebooka.

Sprawdzone komponenty

501R bazuje na sprawdzonym sensorze Avago A3050, o czterostopniowym poziomie DPI sięgającym od 800 do maksymalnie 4000 jednostek, oraz częstotliwości próbkowania wynoszącej 500 Hz. Zmianę rozdzielczości sensora sygnalizują diody LED. Jeśli mamy nieco większe wymagania, 600R może pracować w rozdzielczości od 600 do 4000 DPI, co przemówi szczególnie do graczy wymagających jeszcze większe precyzji. Sensor Avago 3090, któremu towarzyszy 32-bitowy procesor, może pochwalić się niskim czasem reakcji i próbkowaniem sięgającym 1000 Hz. Oba gryzonie bazują na przełącznikach Omron, gdzie 501 charakteryzuje się wytrzymałością do 5 milionów kliknięć, a 600-tka do 20 milionów.

Gryzonie są dostępne w polskich sklepach w cenie od 51 zł. (ZM-M501R), zaś za model ZM-M600R przyjdzie nam zapłacić ok. 89 zł.

Specyfikacja Zalman ZM-M600R:

• Sensor: optyczny, Avago 3090

• Czułość: 600-4000 DPI

• Próbkowanie: 125-1000Hz

• Częstotliwość skanowania: 6469 FPS

• Akceleracja: 20 G

• Mikroprzełączniki: Omron D2FC F 7N (20 mln kliknięć)

• Komunikacja: przewodowa (przewód USB 1,8 m)

• Ślizgacze teflonowe

• Wymiary i waga: 63 x 115 x 38 mm / 90 g

Specyfikacja Zalman ZM-M501R:

• Sensor: optyczny, Avago A3050

• Czułość: 800-4000 DPI

• Próbkowanie: 125-500Hz

• Przełączniki: Omron

• Liczba przycisków: 7

• Łączność: przewodowa, USB 2.0