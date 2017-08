GAMDIAS rozszerza ofertę sprzętu gamingowego na polskim rynku

GAMDIAS, wiodący producent sprzętu gamingowego, rozszerza ofertę sprzedaży peryferii komputerowych dla graczy w Polsce. Już wkrótce na półki polskich sklepów trafi pełny zestaw asortymentu GAMDIAS stworzonego z myślą o wymagających rozgrywkach, w tym m.in.: słuchawki HEBE M1 RGB, klawiatura mechaniczna HERMES P1 RGB oraz myszka optyczna ZEUS P1 RGB. Producent, nawiązując w nazwach produktów do greckich bogów, gwarantuje mityczną jakość sprzętu w przyziemnej cenie.



Słuchawki HEBE M1 RGB

Słuchawki gamingowe HEBE M1 wyposażono w technologię wirtualnego dźwięku przestrzennego 7.1, która dostarcza niesamowitych wrażeń dźwiękowych z efektem 3D. HEBE M1 posiadają precyzyjne, 50-milimetrowe przetworniki neodymowe, gwarantujące doskonały bas oraz świetne pozycjonowanie dźwięków z gier. W celu zapewnienia maksymalnego komfortu użytkowania, produkt oferuje duże nauszniki wykończone skórzaną, miękką wkładką, która rewelacyjnie izoluje dźwięki z otoczenia. Dodatkowo, HEBE M1 wyekwipowano w inteligentny system wibracji oraz oszałamiające efekty podświetlenia RGB.

HEBE M1 posiadają zaawansowany, jednokierunkowy mikrofon gwarantujący świetne wyciszenie dźwięków z otoczenia. Mikrofon został schowany w kieszeni znajdującej się na lewym nauszniku, a dzięki gibkiej konstrukcji gracz łatwo może go dostosować do własnych preferencji. Za pomocą funkcjonalnego pilota można w łatwy sposób kontrolować głośność słuchawek oraz włączyć lub wyłączyć mikrofon, system wibracji i podświetlenie. Oprogramowanie GAMDIAS HERA pozwala na dowolne dostosowanie efektów RGB oraz zmianę opcji ustawień mikrofonu.

Zwiastun słuchawek HEBE M1 RGB: https://www.youtube.com/watch?v=D7FMQ-zSP7E



Klawiatura mechaniczna HERMES P1 RGB

HERMES P1 to klawiatura mechaniczna z odpinaną podkładką na nadgarstki o maksymalnej wadze do 1,5kg. HERMES P1 oferuje m.in.: wysokiej jakości konstrukcję stworzoną ze szczotkowanego aluminium, kompaktowy design, piękne podświetlenie RGB LED w palecie barw do 16.8 miliona kolorów i wieloma odmiennymi efektami świetlnymi, wbudowaną pamięć wewnętrzną, przyciski makro, certyfikowane przełączniki mechaniczne GAMDIAS Blue o wytrzymałości do 50 milionów kliknięć, pełny anti-ghosting i key rollover oraz częstotliwość raportowania na poziomie 1000 Hz.

Dodatkowo, klawiatura GAMDIAS posiada 6 dedykowanych przycisków multimedialnych, w tym m.in. przycisk pozwalający pominąć obecnie słuchaną piosenkę i przejść do następnej. Dostępne jest także darmowe oprogramowanie HERA, które pomoże graczom w pełni spersonalizować ustawienia klawiatury. Wszystkie te aspekty dostarczają graczom maksymalnego komfortu podczas nawet najbardziej zaciekłych rozgrywek.

Zwiastun klawiatury HERMES P1 RGB: https://www.youtube.com/watch?v=2EiErpU5LZU

Myszka optyczna ZEUS P1 RGB

ZEUS P1 to myszka o wadze 125 gram wyposażona w sensor optyczny z opcją ustawienia rozdzielczości do 12 000 DPI i polling rate 1000 Hz. Wysokiej jakości sensor gwarantuje idealną precyzję i dokładne przeniesienie nawet najdrobniejszego ruchu dłoni na ekran monitora. Osiem strategicznie rozmieszczonych oraz w pełni programowalnych przycisków można dowolnie dostosować dzięki oprogramowaniu GAMDIAS HERA. Autorski software pozwala na dowolne ustawienie kolorów i efektów 13 stref podświetlenia oraz zaprogramowanie do 5 profili, które można dowolnie zmieniać podczas rozgrywki. ZEUS P1 posiada gumowany kabel o długości 1,8 metra i gwarancję wytrzymałości przycisków głównych szacowaną na 20 milionów kliknięć.

Zwiastun myszki ZEUS P1 RGB: https://www.youtube.com/watch?v=dRCpDteYat0

Cena i dostępność

Słuchawki HEBE M1 RGB, klawiatura HERMES P1 RGB i myszka ZEUS P1 RGB są dostępne w sklepach ProCpu oraz Morele w cenie już od 149 zł (HEBE M1), od 279 zł (HERMES P1) lub 159 zł (ZEUS P1).